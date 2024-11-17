Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Pha chế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Villa 07, Đường D5, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Pha chế các món nước cơ bản
- Sắp xếp vệ sinh quầy cafe, kiểm kê bảo quản nguyên liệu
- Nhận order, tính tiền, kết ca
- Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc
Thời gian làm việc ( yêu cầu xoay ca)
- Ca 1: từ 7h0 - 15h00
- Ca 2: từ 15h - 21h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang theo học từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên
- Biết sử dụng máy pha cafe là một lợi thế
- Yêu thích công việc pha chế
- Năng động, chăm chỉ, lễ phép ham học hỏi. Chủ động trong công việc
- Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 20.000đ - 25.000đ/1h tùy năng lực
- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe
- Nghỉ 1 ngày trong tuần
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến
- Đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

