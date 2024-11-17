Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Villa 07, Đường D5, Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Pha chế các món nước cơ bản

- Sắp xếp vệ sinh quầy cafe, kiểm kê bảo quản nguyên liệu

- Nhận order, tính tiền, kết ca

- Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc

Thời gian làm việc ( yêu cầu xoay ca)

- Ca 1: từ 7h0 - 15h00

- Ca 2: từ 15h - 21h00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đang theo học từ Trung cấp/Cao đẳng trở lên

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

- Biết sử dụng máy pha cafe là một lợi thế

- Yêu thích công việc pha chế

- Năng động, chăm chỉ, lễ phép ham học hỏi. Chủ động trong công việc

- Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 20.000đ - 25.000đ/1h tùy năng lực

- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe

- Nghỉ 1 ngày trong tuần

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến

- Đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BT Vietnam

