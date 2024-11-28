Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Mức lương
8 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Store 4Gs Texas Bakery Vincom 3/2

- 3C Đường 3/2, P.11, Q.10. Vincom Plaza Tầng 01

- L3, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Tiếp nhận order và thực hiện pha chế các loại thức uống theo menu và quy định.
Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ khách hàng.
Sơ chế và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho việc pha chế.
Đảm bảo vệ sinh khu vực tại quầy pha chế. Sắp xếp dụng cụ và nguyên liệu gọn gàng, đúng nơi quy định.
Kiểm kê, chuẩn bị hàng hóa .
Tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn vệ sinh tại nơi làm việc.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC
Có kinh nghiệm pha chế từ 6 tháng trở lên.
Có kiến thức về pha chế đồ uống không cồn các sản phẩm: trà, coffee, trà sữa,...
Thái độ nhiệt tình, thân thiện, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc.
Yêu thích lĩnh vực F&B, Thực phẩm hoặc Bakery
Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.5-8tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số
Thử việc 01 tháng, chế độ BHXH đầy đủ
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Được đào tạo bài bản kiến thức, nghiệp vụ F&B dành cho nhân viên
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở để trở thành Quản lý cửa hàng
Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47 Bis Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

