Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 4GS TEXAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Store 4Gs Texas Bakery Vincom 3/2 - 3C Đường 3/2, P.11, Q.10. Vincom Plaza Tầng 01 - L3, Quận 10, Quận 10

Pha chế

Tiếp nhận order và thực hiện pha chế các loại thức uống theo menu và quy định.

Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ khách hàng.

Sơ chế và chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho việc pha chế.

Đảm bảo vệ sinh khu vực tại quầy pha chế. Sắp xếp dụng cụ và nguyên liệu gọn gàng, đúng nơi quy định.

Kiểm kê, chuẩn bị hàng hóa .

Tuân thủ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn vệ sinh tại nơi làm việc.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ ngoại hình khá, KHÔNG VƯỚNG BẬN LỊCH HỌC

Có kinh nghiệm pha chế từ 6 tháng trở lên.

Có kiến thức về pha chế đồ uống không cồn các sản phẩm: trà, coffee, trà sữa,...

Thái độ nhiệt tình, thân thiện, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc.

Yêu thích lĩnh vực F&B, Thực phẩm hoặc Bakery

Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

Được Hưởng

Thu nhập từ 7.5-8tr/ tháng/ 26 ngày công: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Thử việc 01 tháng, chế độ BHXH đầy đủ

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Được đào tạo bài bản kiến thức, nghiệp vụ F&B dành cho nhân viên

Lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở để trở thành Quản lý cửa hàng

Làm việc trong môi trường năng động, giúp nhân viên phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và quản lý công việc

Cách Thức Ứng Tuyển

