Nhu cầu tuyển dụng pha chế tăng cao từ vài năm nay vì sự xuất hiện liên tục của các thương hiệu, mô hình cafe, đồ uống mới. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho những ai yêu thích công việc pha chế có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm. Mức lương của công việc này ổn định dao động từ 9.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm nhân viên pha chế

Nhân viên pha chế là người có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu (order), sau đó pha chế đồ uống cho khách hàng tại những cơ sở phục vụ như quán bar, quán cà phê, khách sạn… Những người làm nghề này sẽ pha chế theo công thức của nhà hàng hoặc theo các yêu cầu của khách.

Nhiều năm nay, việc làm nhân viên pha chế đã trở thành một trong những công việc rất hot trên thị trường nhờ tác động từ quá trình phát triển kinh tế và du lịch. Cuộc sống hiện đại ngày càng đổi mới kéo theo nhu cầu ăn uống của con người cũng thay đổi. Những loại đồ uống truyền thống không còn thịnh hành như loại hình đồ uống được pha chế dưới nhiều hình thức khác nhau.

Khi ngành Dịch vụ - Ẩm thực phát triển hội nhập quốc tế, nhu cầu tuyển dụng pha chế thạo nghề ngày càng tăng đột biến. Ngoài ra, sự xuất hiện dày đặc của các thương hiệu, mô hình cafe công nghiệp khiến cho xu hướng việc làm nhân viên pha chế ngày càng tăng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho những ai yêu thích và được đào tạo bài bản về ngành nghề này.

Nhu cầu tuyển dụng pha chế tăng cao nhiều năm nay vì sự phát triển của nhiều thương hiệu đồ uống

Hiện nay, có tới hàng trăm tin tuyển dụng pha chế trên các trang web việc làm. Điều này cho thấy cơ hội ngày càng rộng mở cho các ứng viên thuộc lĩnh vực Dịch vụ - Ẩm thực. Đặc biệt, mức lương ổn định cùng thời gian làm việc linh hoạt của nhân viên pha chế cũng giúp cho nhiều người lựa chọn công việc này.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng pha chế

Theo thống kê, việc làm nhân viên pha chế có mức thu nhập khá ổn định phụ thuộc vào kinh nghiệm và cấp bậc của ứng viên. Dưới đây là bảng lương chi tiết:

Mức lương theo vị trí

Tuyển dụng pha chế Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập pha chế 4.000.000 - 5.000.000 Nhân viên pha chế 8.000.000 - 10.000.000 Chuyên viên pha chế 10.000.000 - 15.000.000 Tổ trưởng pha chế 15.000.000 - 18.000.000 Quản lý pha chế 18.000.000 - 20.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Tuyển dụng pha chế Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tuyển pha chế đồ uống 8.000.000 - 10.000.000 Tuyển pha chế tiệm bánh 9.000.000 - 10.000.000

Ngoài mức lương cơ bản, các nhân viên pha chế có thể nhận thêm tiền tip, phụ cấp và thưởng doanh số vào cuối tháng. Do đó, thu nhập của những người làm nghề này thường khá cao.

3. Lĩnh vực tuyển dụng pha chế

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha chế không chỉ dừng lại ở pha chế đồ uống, các tiệm làm bánh cũng cần nhân viên phục vụ lĩnh vực này.

3.1. Tuyển pha chế đồ uống

Nhân viên pha chế đồ uống có nhiệm vụ tư vấn thông tin về dinh dưỡng, sản phẩm đồ uống mà khách yêu cầu. Nhu cầu tuyển dụng pha chế đồ uống có thể ở các quán cafe, quán bar, pub. Công việc chính của họ là tạo ra những sản phẩm đồ uống hợp thị hiếu của khách hàng.

3.2. Tuyển pha chế tiệm bánh

Nhân viên pha chế tại tiệm bánh chủ yếu là những người làm việc trong tiệm bánh có bán kèm đồ uống. Công việc của những nhân viên này không chỉ dừng lại ở việc pha chế đồ uống mà còn cả nướng bánh, giới thiệu các sản phẩm về bánh cho khách. Nhu cầu tuyển dụng nhiều công việc này chủ yếu ở các tiệm làm bánh hoặc các quán cafe.

4. Địa điểm tuyển dụng pha chế hiện nay

Việc làm nhân viên pha chế đang phát triển vượt trội tại nước ta vì sự xuất hiện liên tục của các thương hiệu, mô hình cafe và đồ uống. Những nơi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên lĩnh vực này chủ yếu là các quán cafe, quán bar, nhà hàng, trường dạy pha chế.

4.1. Quán Cafe

Nhu cầu tuyển nhân viên pha chế tại các quán cafe luôn cao vì đây là nơi chuyên bán đồ uống có thể là cafe, trà. Ở một số quán cafe cao cấp, bạn phải theo học khóa học chuyên nghiệp, có bằng cấp mới có thể đứng quầy và bán hàng cho khách.

4.2. Quán bar, pub

Quán bar, pub là nơi tập trung nhiều khách hàng thích những đồ uống có cồn. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha chế đồ uống ở đây cũng khá khắt khe. Ứng viên cần học để pha các đồ uống chuyên nghiệp, ngon, hấp dẫn khách hàng.

4.3. Nhà hàng

Nhà hàng không chỉ là nơi cung cấp đồ ăn phục vụ khách mà còn phục vụ cả đồ uống. Không ít nhà hàng tuyển dụng nhân viên pha chế đồ uống riêng để đảm bảo thực khách không chỉ được ăn những món đặc sản mà còn có thể thưởng thức những món đồ uống ngon, kích thích vị giác.

4.4. Trường dạy pha chế và trung tâm đào tạo

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha chế tại các trường dạy pha chế và trung tâm đào cao cũng tăng cao nhiều năm nay. Nhiều người khi quyết định theo nghề này đều tìm hiểu những nơi đào tạo chuyên nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhân viên pha chế tại các trường dạy nghề thường có bằng cấp và trình độ nhất định để thu hút học viên đăng ký.

4.5. Cửa hàng đồ uống mang đi (Take Away)

Các cửa hàng đồ uống mang đi (Take Away) cũng giống như các quán cafe đều cần nhân viên pha chế. Tuy nhiên, hình thức hoạt động chủ yếu của những cửa hàng này là không phục vụ tại chỗ mà chỉ phục vụ cho các khách mang đồ về nhà.

4.6. Khách sạn, khu nghỉ dưỡng (Resort)

Nếu có kinh nghiệm và trình độ pha chế đồ uống, bạn có thể ứng tuyển vào làm nhân viên pha chế tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Đây là nơi có nhu cầu tuyển dụng công việc này khá cao. Các ứng viên cũng có thể nhận được chế độ đãi ngộ tốt khi làm việc tại đây.

5. Hình thức tuyển dụng pha chế

Có 2 hình thức tuyển dụng nhân viên pha chế, phụ thuộc vào nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nhân viên pha chế có thể làm việc toàn thời gian hoặc theo giờ.

5.1. Việc làm pha chế part time

Khá nhiều cơ sở kinh doanh, các quán cafe, quán bar đều lựa chọn hình thức tuyển dụng nhân viên part time để tiết kiệm chi phí. Nhu cầu đồ uống của khách hàng thường tập trung chủ yếu ở những khung thời gian nhất định. Do đó, những tiệm cafe, tiệm bánh, hay quán bar đều chỉ tuyển nhân viên bán thời gian vào các khung giờ đông khách để đạt hiệu quả tối ưu.

5.2. Việc làm pha chế full time

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha chế full time chủ yếu tập trung tại các trường dạy, đào tạo pha chế hoặc các khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng vì nhu cầu của các địa điểm này lớn và cần được đáp ứng liên tục. Nhân viên làm việc toàn thời gian có thể pha chế đồ uống ở mọi thời điểm mà khách yêu cầu. Đối với các trường đào tạo, những người làm công việc này sẽ phải hoàn thành đủ 8 tiếng/ngày theo lịch sắp xếp của trường.

Nhu cầu tuyển nhân viên pha chế tập trung tại nhiều thành phố lớn

6. Khu vực tuyển dụng pha chế nhiều nhất

Sự xuất hiện liên tục của các thương hiệu, mô hình cafe, đồ uống mới khiến cho cơ hội việc làm nhân viên pha chế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, ngành nghề này chủ yếu tập trung ở các trung tâm thành phố lớn.

6.1. Tuyển dụng pha chế Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế của khu vực miền Bắc. Đây cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh quy mô từ nhỏ đến lớn. Những thương hiệu cafe lớn thường chọn Hà Nội là địa điểm đầu tư và kinh doanh. Các quán bar, pub tại khu vực này cũng xuất hiện liên tục. Từ đó, kéo theo nhu cầu tuyển dụng các nhân viên pha chế cafe, đồ uống có cồn tại đây khá lớn, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề ở Hà Nội khá cao vì nguồn nhân lực từ các tỉnh thành lân cận nhiều.

6.2. Tuyển dụng pha chế TP. HCM

TP. HCM là cũng vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam với nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh. Đây cũng là khu vực có sự xuất hiện liên tục của các thương hiệu cafe lớn, các quán bar, pub tại TP. HCM cũng phát triển vượt trội dẫn đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha chế tăng cao. Các cơ sở kinh doanh đưa ra chế độ đãi ngộ rất tốt với các ứng viên xin vào vị trí này với mức lương dao động từ 11.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Nhưng, nguồn nhân lực của TP. HCM dồi dào nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề ở đây lớn.

6.3 Tuyển dụng pha chế Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch nổi tiếng thuộc miền Trung của Việt Nam. Không chỉ phát triển mạnh các quán cafe thương hiệu lớn, các quán bar nổi tiếng, Đà Nẵng còn có sở hữu nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân viên pha chế tại thành phố này luôn duy trì ở mức cao. Đưa ra mức lương dao động từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các nhà hàng, khách sạn luôn ưu ái ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

7. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm nhân viên pha chế

Để được các nhà tuyển dụng đánh giá cao, nhân viên pha chế cần có chứng chỉ pha chế, bằng cấp về đồ uống hoặc ẩm thực. Dưới đây là những yêu cầu của các quán bar, quán cafe, nhà hàng khách sạn khi tuyển dụng pha chế:

Kỹ năng pha chế và sáng tạo trong chế biến đồ uống

Nhân viên pha chế chắc chắn phải có kiến thức chuyên môn về các loại đồ uống có thể là rượu, cafe… Ngoài ra, ứng viên làm vị trí này cần sự sáng tạo trong chế biến để tạo ra loại đồ uống phù hợp với khẩu vị của khách hoặc thực hiện cách pha chế như khách yêu cầu.

Hiểu biết về các loại đồ uống

Nhân viên pha chế cần có kiến thức về các loại đồ uống để dễ dàng gợi ý, tư vấn sao cho hợp khẩu vị của khách. Đây là yêu cầu bắt buộc của người làm nhiệm vụ pha chế đồ uống.

Kiến thức về nguyên liệu và cách phối trộn

Một nhân viên pha chế giỏi cần biết phân biệt các đặc tính cũng như cách pha chế cho từng loại đồ uống. Có hiểu biết chuyên sâu về các loại đồ uống, nhân viên mới có thể pha những loại đồ uống theo đúng yêu cầu hoặc sáng tạo những món mới.

Khả năng làm việc dưới áp lực

Một nhân viên pha chế được đánh giá cao là người có thể làm việc dưới áp lực. Trong trường hợp quán đông khách hoặc có tình huống phát sinh, những người này có thể dễ dàng xử lý mà vẫn làm hài lòng khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác với khách

Kỹ năng giao tiếp là yêu cầu rất cần thiết ở một nhân viên pha chế. Làm việc ở vị trí này, bạn phải tiếp xúc nhiều với khách hàng, một nhân viên thân thiết, sẵn sàng chia sẻ với khách luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Ngoài ra, đối với những nhân viên pha chế tại quán bar, pub, có khả năng tiếng Anh sẽ giúp bạn mở rộng phạm vi và danh tiếng của quán.

Ngoài các yêu cầu cụ thể trên, nhà tuyển dụng mong muốn các ứng viên ứng tuyển việc làm pha chế cần có sự kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ để pha chế và hoàn thiện những món đồ uống vừa ngon, vừa đẹp mắt. Hơn thế, vì làm việc liên quan đến đồ uống nên tiêu chuẩn vệ sinh dành cho nhân viên pha chế cũng được các doanh nghiệp yêu cầu.

8. Những khó khăn trong việc làm nhân viên pha chế

Hiện nay, việc làm pha chế là ngành có nhiều cơ hội phát triển vì nhu cầu tuyển dụng tăng cao từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, công việc này cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Dưới đây là những khó khăn của việc làm nhân viên pha chế:

Cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ pha chế

Nhân viên pha chế phải làm việc trong môi trường có tính cạnh tranh cao vì có khá nhiều doanh nghiệp đối thủ cung cấp cùng loại đồ uống, phong cách giống bạn trên thị trường. Nếu không có sự khác biệt, bạn sẽ dễ đi sau đối thủ thậm chí thất bại trong kinh doanh.

Khó khăn trong việc duy trì chất lượng và sự đổi mới

Những người làm công việc pha chế luôn cần duy trì chất lượng đồ uống tốt để thu hút khách hàng quen thuộc. Đồng thời, nhân viên làm vị trí này cũng cần có sự đổi mới trong thực đơn để tạo ra những sản phẩm lạ, đặc biệt thu hút nhiều người ghé quán hơn.

Ngoài ra, nhân viên pha chế thường xuyên phải phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc trong các giờ cao điểm nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng đồ uống ngon và phục vụ kịp thời. Điều này đòi hỏi bạn phải có khả năng quản lý thời gian, tập trung cao độ.

Áp lực từ yêu cầu của khách hàng và khối lượng công việc

Nhân viên pha chế thường có khối lượng công việc lớn vào những giờ cao điểm ví dụ ở quán bar, pub là vào ban đêm, ở các quán cafe là vào giờ nghỉ trưa hoặc buổi tối. Đây là thời điểm mà có nhiều lượng khách nhất. Những người làm công việc pha chế gặp khá nhiều áp lực vì cần hoàn thành đúng, chuẩn yêu cầu của khách vào khoảng thời gian này.

Nhân viên pha chế đóng vai trò quan trọng trong ngành dịch vụ ẩm thực ăn uống

9. Tầm quan trọng của nhân viên pha chế trong ngành dịch vụ

Công việc nhân viên pha chế đóng vai trò quan trọng trong ngành dịch vụ vì quyết định tới lợi nhuận của doanh nghiệp, cụ thể chính là các quán cafe, quán bar, pub…

Nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Nhiệm vụ của nhân viên pha chế nghe đơn giản là chế biến các món đồ uống phục vụ mọi người nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Người pha chế cũng chính là người duy trì và phát triển văn hóa đồ uống có cồn hoặc cafe đặc sản.

Cách khách hàng cảm nhận khi sử dụng sản phẩm rất quan trọng với công việc của một nhân viên pha chế. Có thể nói công việc này chú trọng đến trải nghiệm tổng thể của khách hàng.

Tạo ra không gian thư giãn và giải trí

Nhân viên pha chế có vai trò làm cầu nối giữa đồ uống và khách hàng. Những câu chuyện của bạn có thể kích thích người tiêu dùng có hứng thú và ấn tượng với các loại đồ uống.

Đối với những khách hàng có đam mê với cafe, câu chuyện về nguồn gốc của các hạt cafe sẽ rất thu hút sự quan tâm. Người tiêu dùng không chỉ có cơ hội thưởng thức đồ uống ngon mà còn có thể thư giãn và giải trí với những câu chuyện xung quanh món đồ uống mà họ chọn.

Tác động đến sự phát triển bền vững của ngành dịch vụ

Việc làm pha chế thuộc nhóm dịch vụ, do đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của ngành nghề này trên thị trường kinh doanh. Ngoài ra, sự đầu tư đáng kể từ các thương hiệu hàng đầu trong ngành nhà hàng, khách sạn quốc tế tại Việt Nam cho thấy cơ hội phát triển của nghề nhân viên pha chế. Nếu hoàn thành công việc tốt, bạn sẽ giảm thiểu sự phàn nàn đến từ phía khách hàng hoặc cấp trên kéo theo sự phát triển ngành dịch vụ của doanh nghiệp.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng pha chế luôn duy trì ở mức cao từ nhiều năm nay. Sự tăng trưởng của nền kinh tế đang đi đôi với nhu cầu về ẩm thực ngày càng cao. Những nghiên cứu về ngành thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam cho thấy cơ hội việc làm đối với người học ngành pha chế đang rất rộng mở và ngày càng phát triển với tốc độ nhanh chóng. Sự khan hiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực này đã tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng viên mới bắt đầu. Nếu có đam mê với nghề pha chế và được đào tạo bài bản, công việc này khá phù hợp với bạn.