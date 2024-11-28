Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ pha chế theo tiêu chuẩn của quán.
Pha chế các loại thức uống theo công thức và yêu cầu của khách hàng.
Trang trí thức uống đẹp mắt, chuyên nghiệp.
Bảo quản nguyên liệu, dụng cụ pha chế sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hỗ trợ các công việc khác của quán theo sự phân công của quản lý.
Luôn giữ thái độ vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo với khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có đam mê pha chế, yêu thích công việc phục vụ khách hàng.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó học hỏi.
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm pha chế, am hiểu các loại thức uống.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7,000,000 (deal theo năng lực) + phụ cấp cơm 600,000 - 700,000 + thưởng theo doanh thu.
Tổng thu nhập lên đến 10,000,000/ tháng
Được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng pha chế, nghiệp vụ phục vụ.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cơ hội thăng tiến cao cho những người có năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN BA SÁU NĂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
