Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 259B Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo (chuyên nghiệp hoặc dịch vụ) bao gồm: Khung chương trình, giáo trình, quy chế thi cho ngành Pha chế

Nghiên cứu phát triển/điều chỉnh các chương trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu thị trường trong lĩnh vực Pha chế

Triển khai, giám sát, kiểm soát vận hành chương trình đào tạo trong công tác giảng dạy.

Đánh giá, kiểm soát chất lượng đào tạo dựa trên các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo.

Rà soát, phối hợp cùng các Đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo của ngành phụ trách

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến Nhà hàng - Khách sạn, công nghiệp thực phẩm, Pha chế đồ uống...

Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm thực chiến, chuyên môn liên quan đến Pha chế đồ uống (Baristar, Bartender....)

Yêu thích lĩnh vực giáo dục và có định hướng gắn bó lâu dài .

Cẩn thận, nhạy bén, nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, tự lập kế hoạch làm việc, có tinh thần làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, và có trách nhiệm với công việc.

Đáp ứng kỹ năng vi tính văn phòng (PPT, Excel, Word)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN

Chế độ khác: Nghỉ phép năm 12 ngày

Khám sức khỏe hàng năm, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh đẻ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến, phát triển mục tiêu nghề nghiệp bền vững.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp theo nhu cầu công việc, tham gia các CLB thể dục thể thao, các hoạt động thường niên quy mô lớn ...

Cơ hội trở thành Giảng viên nội bộ - ngành Pha chế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin