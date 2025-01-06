Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Đường Số 394A Tạ Quang Bửu, Bình Hưng, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Từ 7 Triệu

. Pha chế: Thực hiện pha chế đồ uống (cà phê, trà, sinh tố, nước ép...) theo công thức chuẩn của công ty, đảm bảo chất lượng và hình thức sản phẩm. •

Đào tạo & tập huấn:

o Hướng dẫn và đào tạo kỹ năng pha chế cho nhân viên tại các đại lý, đảm bảo tuân thủ quy trình và tiêu chuẩn của thương hiệu.

o Giám sát và hỗ trợ đại lý trong quá trình làm quen với công việc pha chế.

• Hỗ trợ khai trương đại lý:

o Đi công tác để hỗ trợ khai trương các cửa hàng đại lý mới.

o Kiểm tra, hướng dẫn sắp xếp quầy pha chế và vận hành hiệu quả.

o Trực tiếp hỗ trợ trong giai đoạn đầu để đảm bảo quy trình hoạt động trơn tru.

• Báo cáo công việc và đề xuất cải tiến quy trình (nếu cần).

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm pha chế đồ uống, ưu tiên từng làm việc tại các quán cà phê, nhà hàng hoặc chuỗi thương hiệu.

• Kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn tốt, sẵn sàng làm việc với đại lý mới.

• Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.

• Cẩn thận, trách nhiệm, và có tinh thần học hỏi cao.

• Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quy trình vận hành quán cà phê hoặc các tiêu chuẩn dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh, phụ cấp đi lại và công tác phí.

• Thưởng hiệu suất và hỗ trợ trong quá trình công tác.

• Cơ hội đào tạo và phát triển kỹ năng pha chế, đào tạo đội ngũ.

• Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm, ngày nghỉ, thưởng lễ/tết,...)

Lương: 7tr + 500k phụ cấp + 500k chuyên cần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỊCH VỤ ĂN UỐNG SHUNWEI

