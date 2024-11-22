Tuyển Pha chế CÔNG TY TNHH VARIK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VARIK
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Pha chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại CÔNG TY TNHH VARIK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2A Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Mil Toast House là chuỗi cafe và bánh ngọt nổi tiếng đến từ Hàn Quốc hiện tại đã có mặt tại Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay.
- Thực hiện pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách hàng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
- Đảm bảo vận hành, vệ sinh quầy bar trong ca
- Chịu trách nhiệm đặt hàng, kiểm kho nguyên liệu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng với vị trí tương đương
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, thái độ tốt
- Làm được các ngày cuối tuần và các ngày lễ

Tại CÔNG TY TNHH VARIK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ, BH tai nạn 24/24 theo luật Lao Động
- Tham gia các khóa đào tạo nhân viên
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VARIK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thảo Điền , Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

