Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam

Pha chế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Pha chế Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam

Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 92

- 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Ho Chi Minh City, Quận 1

Mô Tả Công Việc Pha chế Với Mức Lương Đến 7 Triệu

- Trực tiếp tư vấn và bán hàng
- Nhận order của khách
- Thực hiện pha chế theo tiêu chuẩn từng sản phẩm
- Ứng viên có thể linh động xoay ca thoải mái, phù hợp với các bạn sinh viên muốn đi làm kiếm thêm thu nhập và kinh nghiệm

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích công việc F&B
- Có trách nhiệm trong công việc.
- Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, có tinh thần tập thể.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 22k/h. Ca sáng: từ 8h30 - Ca chiều: đến 22h
- Thưởng KPI, nhân viên xuất sắc
- Được đào tạo trực tiếp
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, phát triển bản thân.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam

Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 110-112, Đ. Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-pha-che-thu-nhap-den-7-trieu-vnd-full-time-part-time-tai-ho-chi-minh-job283645
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 30/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Hạn nộp: 14/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu
Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 75 Triệu
Công Ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam
Hạn nộp: 25/04/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng
Hạn nộp: 30/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Tuyển Pha chế CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN MEDIA
Hạn nộp: 07/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Tuyển Pha chế Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Vietcore
Hạn nộp: 14/03/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu
Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam
Hạn nộp: 08/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam
Hạn nộp: 06/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất