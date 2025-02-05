Tuyển Pha chế Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 92 - 94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Ho Chi Minh City, Quận 1

Mô Tả Công Việc

- Trực tiếp tư vấn và bán hàng

- Nhận order của khách

- Thực hiện pha chế theo tiêu chuẩn từng sản phẩm

- Ứng viên có thể linh động xoay ca thoải mái, phù hợp với các bạn sinh viên muốn đi làm kiếm thêm thu nhập và kinh nghiệm

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu thích công việc F&B

- Có trách nhiệm trong công việc.

- Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, có tinh thần tập thể.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát.

- Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm và NGK Boost Juice Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 22k/h. Ca sáng: từ 8h30 - Ca chiều: đến 22h

- Thưởng KPI, nhân viên xuất sắc

- Được đào tạo trực tiếp

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, phát triển bản thân.

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

