Tuyển Pha chế Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Đào tạo và huấn luyện:

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo về pha chế cà phê cho nhân viên và khách hàng (nếu có).

Hướng dẫn sử dụng máy pha cà phê, các thiết bị liên quan và quy trình pha chế chuẩn.

Đào tạo kiến thức về cà phê, bao gồm nguồn gốc, cách phân loại, rang xay, và bảo quản.

Hỗ trợ kỹ thuật:

Hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc về sử dụng máy pha cà phê.

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để khắc phục sự cố liên quan đến thiết bị pha chế.

Phát triển menu:

Tư vấn và hỗ trợ sáng tạo, phát triển các loại thức uống mới, phù hợp với xu hướng thị trường.

Đảm bảo chất lượng và tính nhất quán của thức uống trong suốt quá trình vận hành.

Kiểm soát chất lượng:

Đánh giá tay nghề của nhân viên pha chế và đưa ra các cải thiện để nâng cao kỹ năng.

Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực pha chế.

Báo cáo và cải tiến:

Lập báo cáo định kỳ về tiến độ đào tạo, đánh giá kết quả và đề xuất cải tiến chương trình.

Cập nhật các xu hướng mới trong ngành cà phê và đề xuất áp dụng phù hợp.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Barista/Trainer trong ngành cà phê từ 2 năm trở lên.

Có kiến thức sâu về cà phê, các phương pháp pha chế, và vận hành máy móc thiết bị liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt, có khả năng truyền đạt dễ hiểu và thu hút.

Có tư duy sáng tạo, khả năng tổ chức và lập kế hoạch tốt.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ từ các tổ chức đào tạo chuyên ngành cà phê (SCA, AST...).

Ngành nghề: Dịch vụ khách hàng, Thực phẩm & Đồ uống, Nhà hàng / Khách sạn

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Bán thời gian, Thời vụ/ Nghề tự do

Địa điểm: Hồ Chí MinhKhánh Hòa