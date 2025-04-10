Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 300 - 400 USD

Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 300 - 400 USD

Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Mức lương
300 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: Lô III

- 6, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 300 - 400 USD

- Nơi làm việc: Lô III-6, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ Hai - thứ Bảy
Mô tả công việc:
- Hỗ trợ nhân viên công ty tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;
- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);
- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;
- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;
- Quản lý tài sản CNTT;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng/Cử nhân chuyên ngành CNTT, mạng máy tính,...
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT;
- Có kiến thức về hệ thống SAP là một lợi thế;

Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đồng Tháp, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

