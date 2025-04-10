Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 300 - 400 USD

- Nơi làm việc: Lô III-6, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ Hai - thứ Bảy

Mô tả công việc:

- Hỗ trợ nhân viên công ty tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;

- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);

- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;

- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;

- Quản lý tài sản CNTT;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.