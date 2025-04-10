Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 300 - 400 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp
- Đồng Tháp: Lô III
- 6, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 300 - 400 USD
- Nơi làm việc: Lô III-6, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ Hai - thứ Bảy
Mô tả công việc:
- Hỗ trợ nhân viên công ty tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;
- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);
- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;
- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;
- Quản lý tài sản CNTT;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Yêu Cầu Công Việc
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT;
- Có kiến thức về hệ thống SAP là một lợi thế;
Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Olam Global Agri Việt Nam Tại Đồng Tháp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
