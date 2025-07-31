Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Thu thập và tài liệu hoá dữ liệu:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập và tài liệu hoá hiện trạng về cơ sở vật chất CNTT, các hệ thống đang sử dụng tại VLU, các quy trình liên phòng ban trên nền tảng các hệ thống CNTT hiện hữu.

2. Phân tích dữ liệu:

- Thực hiện phân tích các số liệu từ các dữ liệu đã thu thập.

- Hoàn thiện báo cáo chính xác, trực quan

3. Hệ thống lại các quy trình liên phòng ban:

Tài liệu hóa các quy trình liên phòng ban hướng tới tự động hoá và giảm sự chồng lấn về phạm vi công việc và trách nhiệm giữa các phòng ban.

4. Giao Tiếp & Báo Cáo:

- Duy trì liên lạc thường xuyên với cấp trên trực tiếp để cập nhật tiến độ dự án.

- Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tiến độ và các vấn đề của dự án cho cấp trên.

5. Đảm Bảo Chất Lượng Dự Án:

- Đảm bảo tất cả các giải pháp chuyển đổi số được triển khai đạt chuẩn chất lượng và an toàn dữ liệu.