Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thu thập và tài liệu hoá dữ liệu:
- Chịu trách nhiệm chính trong việc thu thập và tài liệu hoá hiện trạng về cơ sở vật chất CNTT, các hệ thống đang sử dụng tại VLU, các quy trình liên phòng ban trên nền tảng các hệ thống CNTT hiện hữu.
2. Phân tích dữ liệu:
- Thực hiện phân tích các số liệu từ các dữ liệu đã thu thập.
- Hoàn thiện báo cáo chính xác, trực quan
3. Hệ thống lại các quy trình liên phòng ban:
Tài liệu hóa các quy trình liên phòng ban hướng tới tự động hoá và giảm sự chồng lấn về phạm vi công việc và trách nhiệm giữa các phòng ban.
4. Giao Tiếp & Báo Cáo:
- Duy trì liên lạc thường xuyên với cấp trên trực tiếp để cập nhật tiến độ dự án.
- Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tiến độ và các vấn đề của dự án cho cấp trên.
5. Đảm Bảo Chất Lượng Dự Án:
- Đảm bảo tất cả các giải pháp chuyển đổi số được triển khai đạt chuẩn chất lượng và an toàn dữ liệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)

Trường Đại Học Văn Lang (Vlu)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cơ sở chính: 69/68 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

