Tuyển Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng thu nhập 11 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hải Dương

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Tân Trường, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào thức ăn chăn nuôi.

- Kiểm soát quá trình sản xuất và chất lượng cám thành phẩm.

- Hiểu rõ và hoàn thành tốt các công việc được giao.

- Làm báo cáo và các công việc khác liên quan.

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên NAM tốt nghiệp ĐẠI HỌC các chuyên ngành thuộc khoa: Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Chế biến bảo quản, Hóa học, hóa phân tích.

Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, Chế biến bảo quản, Hóa học, hóa phân tích.

- Có sức khỏe tốt, trung thực.

- Có khả năng chịu áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8.780.000đ/ tháng.

- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương.

- Thưởng: 1.000.000đ/tháng (sau 2 tháng thử việc) .

- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 730.000đ/tháng.

- Làm việc 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật.

- Thời gian làm việc các ca: 6h00-15h00, 7h-16h00, 8h00-17h00.

- Tiền tăng ca theo quy định của pháp luật.

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc.

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm.

- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm.

- Xét duyệt tăng lương hàng năm.

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương.

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc.

- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

