Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô A3 - 1 KCN Phúc Điền mở rộng, xã Vĩnh Hưng, Bình Giang, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giai đoạn Setup nhà máy

- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng nhà máy (layout, thiết kế, lựa chọn thiết bị, công nghệ sản xuất).

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (kỹ thuật, mua hàng, xây dựng) trong quá trình triển khai dự án

- Xây dựng hệ thống quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình bảo trì, an toàn lao động và các quy trình vận hành khác cho nhà máy

- Tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt cho các bộ phận của nhà máy.

- Thiết lập hệ thống quản lý kho nguyên vật liệu, bao bì, thành phẩm

- Đảm bảo nhà máy đáp ứng các yêu cầu về pháp lý và các giấy phép cần thiết để đi vào hoạt động.

- Lập kế hoạch và triển khai việc chạy thử nghiệm (commissioning) và nghiệm thu nhà máy.

2. Giai đoạn vận hành ổn định

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sản xuất, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về sản lượng, chất lượng, tiến độ và chi phí.

- Quản lý và giám sát việc tuân thủ các quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn GMP-Cosmetics.

- Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

- Quản lý ngân sách hoạt động của nhà máy, kiểm soát chi phí sản xuất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự nhà máy, bao gồm việc giao việc, đánh giá hiệu suất, đào tạo và phát triển nhân viên

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong nhà máy

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Địa điểm làm việc: Lô A3-1 KCN Phúc Điền mở rộng, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Hóa học, Dược phẩm, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, dược phẩm hoặc các ngành công nghiệp liên quan có tiêu chuẩn GMP tương đương.

- Có kinh nghiệm setup nhà máy mới từ giai đoạn lên kế hoạch đến khi đi vào vận hành ổn định.

- Kinh nghiệm quản lý toàn diện các hoạt động của nhà máy (sản xuất, chất lượng, kỹ thuật, kho vận, bảo trì, an toàn, môi trường).

- Kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề pháp lý, cấp phép liên quan đến sản xuất mỹ phẩm.

- Hiểu biết sâu rộng về quy trình sản xuất mỹ phẩm, tiêu chuẩn GMP-Cosmetics, ISO 22716 và các quy định pháp luật liên quan.

- Nắm vững kiến thức về quản lý sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing), các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.

- Am hiểu về quản lý tài chính, ngân sách sản xuất và kiểm soát chi phí.

- Có kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng và mua sắm trong ngành mỹ phẩm.

- Hiểu biết về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng hiệu quả kinh doanh (KPI)

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Cơ hội làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin