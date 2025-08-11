Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 02 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

- Quản lý, đào tạo, hỗ trợ nhân viên trong các công việc tại cửa hàng

- Quản lý thu chi và lập báo cáo bán hàng hàng ngày.

- Giải quyết phản ánh, khiếu nại của khách hàng.

- Kiểm soát giá bán hàng và lượng hàng tồn kho.

- Chuẩn bị kho lưu trữ hàng hóa

- Vận hành các đơn hàng từ sàn TMĐT shopee/tiktok

- Quản lý kho, kiểm soát hàng hoá ( Xuất kho - Nhập kho), kiểm kê theo ngày/tháng

- Đặt hàng, nhận hàng, xác nhận thay đổi giá cả và xử lý các sản phẩm bị hư hỏng hoặc trả lại.

- Xử lý các tình huống phát sinh khác

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính nữ, từ 27 tuổi trở lên

- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên tại ví trí quản lý cửa hàng

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sàn TMĐT

- Trung thực, trách nhiệm, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ

- Khả năng giao tiếp khéo léo

- Có khả năng sử dụng máy tính cơ bản phục vụ công việc báo cáo hàng tháng

Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 9 – 10 triệu + Phụ cấp ăn ca 530k + thưởng nóng doanh thu (Trung bình 1 – 2 triệu) (Tổng thu nhập 11 – 12 triệu)

- Sản phẩm chất lượng cao, khách hàng sang trọng

- Được làm việc cho thương hiệu Yến chưng hàng đầu Việt Nam

- Được đào tạo bài bản về kiến thức ngành, sản phẩm, thương hiệu, kỹ năng bán hàng

- Đóng BHXH, BHYT và các chế độ lao động theo quy định của pháp luật.

- Thời gian làm việc: Theo ca từ 8h-17h hoặc từ 13h-21h nghỉ 04 ngày trong tháng.

- Sau thời gian thử việc hưởng thêm 12 ngày phép có lương/năm

- Thường xuyên được tham gia các hoạt động Teambuilding, Trip, Party của công ty

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc

- Được tặng và sử dụng sản phẩm yến chưng cao cấp miễn phí, nhiều ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin