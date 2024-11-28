Tuyển Trưởng Phòng QA thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN4.3 KCN Minh phương, ĐÌnh Vũ, Hải An, HP, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty chúng tôi dự kiến đưa vào vận hành nhà máy số 2 sản xuất vật liệu ốp lát công nghệ cao vào năm 2024, cần tìm ứng viên Trường phòng QA với những yêu cầu sau:
1- Quản trị hệ thống
Điều hành, quản lý, chịu trách nhiệm kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng tại nhà máy SPC HP hoặc theo sự phân công của BGĐ
Phối hợp cùng BP.HCNS xây dựng mô tả công việc từng vị trí, đánh giá năng suất lao động từng vị trí, xây dựng định biên nhân sự bộ phận .
Phối hợp cùng BP.HCNS tiến hành phỏng vấn, lựa chọn nhân sự phù hợp, đáp ứng đủ định biên lao động từng giai đoạn
Xây dựng, hoạch định nguồn nhân lực cho BP.Quản lý chất lượng phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, thay thế
Kiểm soát, đánh giá hiệu quả công việc của CBCNV BP.QLCL
Xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan đến hệ thống chất lượng toàn nhà máy
Tổ chức đào tạo về quy trình, hướng dẫn kiểm soát thuộc BP.QLCL ban hành cho các đơn vị liên quan
Kiểm tra, giám sát các kế hoạch công việc, kế hoạch nhân sự, đào tạo đảm bảo hoạt động và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp.
2- Công tác chuyên môn
Thực hiện nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn – chất lượng – môi trường theo ISO 9001, ISO 14001và ISO 45001. Đồng thời triển khai các biện pháp cải tiến để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hoàn thành Chính sách và Mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của Tổ chức.
Tham mưu và đề xuất cho Ban giám đốc về việc xác định mục tiêu chất lượng cần đạt được đối với từng loại sản phẩm, từng tệp khách hàng. Lập kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đó và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Chịu trách nhiệm xây dựng và kiểm soát hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng của từng loại sản phẩm; kiểm soát các phương tiện, công cụ, thiết bị đo lường phục vụ cho quá trình kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm
Cảnh báo, phân tích, đánh giá rủi ro cho các thiết bị trong quá trình vận hành -> đưa phương án /biện pháp phòng ngừa
Chịu trách nhiệm trước BGĐ về việc cảnh báo, phân tích, đánh giá rủi ro cho các thiết bị trong quá trình vận hành; đưa phương án/biện pháp phòng ngừa.
Kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị theo quy định, kịp thời phát hiện những hư hỏng, sửa chữa kịp thời để không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
Thực hiện nghiên cứu, cải tiến hệ thống thiết bị đáp ứng theo nhu cầu thực tế về công suất, tiết giảm năng lượng, vật tư thay thế, tối ưu chi phí sản xuất.
Thiết kế mới /hoặc khôi phục các bản vẽ chi tiết trong thiết bị phục vụ công tác dự phòng thay thế, bảo trì
Thiết kế mới các công cụ dụng cụ phụ trợ phục vụ cho sản xuất
Triển khai khắc phục sự cố kịp thời khi xảy ra lỗi thiết bị
Xây dựng định mức thời gian hoàn thành công việc
Báo cáo kịp thời khi có các lỗi kỹ thuật phát sinh mà không thể xử lý để tìm giải pháp cho thiết bị trở lại sản xuất nhanh nhất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên điện tự động, cơ khi chế tạo máy
Có kinh nghiệm tại tối thiểu 3 năm ở vị trí Quản lý ở các DN theo mô hình sản xuất > 300 lao động .
Có kiến thức, kinh nghiệm tại các công ty sản xuất
Biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng theo thỏa thuận
Quyền lợi hấp dẫn : mua xe oto theo quy chế công ty
Mua BH nhân thọ, BH 24h
Xe đưa đón theo tuyến của Công ty
Nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 4.3 MP khu CN Đình Vũ, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

