Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc

Phối hợp với các tổ trưởng sản xuất và các bộ phận liên quan để tiếp nhận yêu cầu nghiệm thu trước và sau sơn.

Kiểm soát về chất lượng Thành phẩm hoặc bán thành phẩm trước khi được giao đến khách hàng.

Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với bên sản xuất để đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo về chất lượng của sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại Học chuyên ngành kỹ thuật , cơ khí , liên quan đến hóa học.

Ưu tiên có kinh nghiệm về chuyên ngành liên quan đến chất lượng.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng .

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, quyền lợi theo quy chế của công ty và luật lao động ( Du lịch hè, giao hữu bóng đá...)

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

