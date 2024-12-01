Tuyển Quản Lý Chất Lượng thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Phối hợp với các tổ trưởng sản xuất và các bộ phận liên quan để tiếp nhận yêu cầu nghiệm thu trước và sau sơn.
Kiểm soát về chất lượng Thành phẩm hoặc bán thành phẩm trước khi được giao đến khách hàng.
Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với bên sản xuất để đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo về chất lượng của sản phẩm.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng- Đại Học chuyên ngành kỹ thuật , cơ khí , liên quan đến hóa học.
Ưu tiên có kinh nghiệm về chuyên ngành liên quan đến chất lượng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng .
Ưu tiên có kinh nghiệm về chuyên ngành liên quan đến chất lượng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có hiểu biết về các tiêu chuẩn chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng .
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi, quyền lợi theo quy chế của công ty và luật lao động ( Du lịch hè, giao hữu bóng đá...)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 5M
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI