Tuyển QA Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

-Chịu trách nhiệm trước Ban GĐ về chất lượng các mã hàng sản xuất tại công ty;

• Nhận thông tin lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc kiểm soát chất lượng các mã hàng;

• Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo phải đạt chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

• Tiến hành tổ chức họp PP các mã hàng;

• Kiểm tra, giám sát các quá trình sản xuất từ khâu cắt, may, hoàn thiện và nhập kho đảm bảo chất lượng theo yêu cầu;

• Tiến hành kiểm Prefinal/ final theo yêu cầu;

• Chuẩn bị các yếu tố cần thiết (Packing list, mẫu PP, TLKT, bảng màu, các comment ... để phục vụ quá trình kiểm prefinal/final của khách hàng

• Chủ động trao đổi với khách hàng để đưa ra các biện pháp giải quyết những phát sinh về chất lượng trong quá trình sản xuất;

• Chủ động tiếp đón và thông tin cho cấp trên khi nhận được lịch của khách hàng đến nhà máy.

– Xây dựng hệ thống QT bộ phận

• Kết hợp với Quản lý xây dựng hệ thống quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm , hướng dẫn quản lý chất lượng sản phẩm dựa trên tiêu chí của công ty;

• Tiến hành thực hiện và kiểm soát hệ thống các quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn... để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng và tiêu chuẩn theo yêu cầu;

• Quản lý hệ thống các báo cáo, tài liệu liên quan cho các mã hàng được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, bắt buộc ngành may mặc

Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo

Chịu được áp lực công việc, có kỹ năng quản lý và xử lý tình huống tốt

Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

14 ngày phép năm

Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần, nuôi con nhỏ, v..v

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động hiện hành

Nhận quà trong các dịp lễ tết, thăm hỏi, hiếu hỷ, v..v

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang G&G Việt Nam

