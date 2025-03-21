Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 16 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất hàng ngày để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu của khách hàng

• Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng để phát hiện, đo lường và phân tích sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định

• Phân tích các sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến và theo dõi tiến độ cải tiến

• Biên soạn và lưu giữ các báo cáo kiểm tra chất lượng có liên quan, các tài liệu về quy trình kiểm tra, v.v.

• Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng và những bất thường về chất lượng và đưa ra giải pháp

• Phối hợp và liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo kiểm soát toàn bộ quy trình về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng