Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nhân viên quản lý chất lượng

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 16, KCN Việt Hàn, phường Tăng Tiến, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất hàng ngày để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu của khách hàng
• Thực hiện kế hoạch kiểm soát chất lượng để phát hiện, đo lường và phân tích sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định
• Phân tích các sản phẩm không đáp ứng thông số kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến và theo dõi tiến độ cải tiến
• Biên soạn và lưu giữ các báo cáo kiểm tra chất lượng có liên quan, các tài liệu về quy trình kiểm tra, v.v.
• Hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của khách hàng và những bất thường về chất lượng và đưa ra giải pháp
• Phối hợp và liên lạc với các bộ phận khác để đảm bảo kiểm soát toàn bộ quy trình về chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu thô đến sản phẩm cuối cùng

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
1. Tiếng Trung thành thạo
2. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 1-2 năm trở lên
3. Hiểu biết về ISO9001, các công cụ đo lường.
4. Có kỹ năng phân tích báo cáo, thu thập phản hồi và cải thiện các vấn đề chất lượng

Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng O1-4, Khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

