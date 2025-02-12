Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH LOTTE Chemical Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Công Ty TNHH LOTTE Chemical Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Bắc Giang, Bac Giang, Vietnam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý Productivity - Quality - Cost - Delivery - Tuân thủ An toàn
Địa điểm làm việc: Đường YP8-1, KCN Yên Phong, Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ứng viên sử dụng tiếng anh trong công việc.
- Kinh nghiệm về nhựa, sản xuất hàng nhựa, (hiểu về hạt nhựa và quy trình compound hạt là lợi thế)
- Có kiến thức về quản lý máy móc và thiết bị tự động.
- Thành thạo về máy tính, hiểu biết về MES/ SAP
CHẾ ĐỘ:
- Nghỉ full 4 thứ 7
- Thưởng tháng thứ 13 và thưởng hiệu suất
- Du lịch hàng năm
- Đóng bảo hiểm đầy đủ.
Tại Công Ty TNHH LOTTE Chemical Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LOTTE Chemical Việt Nam
