Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4, Toà C số 22 Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Gọi điện tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty theo data có sẵn mà công ty cung cấp
Chăm sóc khách hàng trước và sau mua sản phẩm
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ 18-45 tuổi
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales / chăm sóc khách hàng.
Có laptop cá nhân trong thời gian thử việc (khi làm việc chính thức sẽ được cung cấp thiết bị máy tính đầy đủ)
Có thái độ tích cực, hoà đồng và trung thực.
Có trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần cầu tiến trong công việc.
Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các khối ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh,.. các khối ngành liên quan
Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales / chăm sóc khách hàng.
Có laptop cá nhân trong thời gian thử việc (khi làm việc chính thức sẽ được cung cấp thiết bị máy tính đầy đủ)
Có thái độ tích cực, hoà đồng và trung thực.
Có trách nhiệm trong công việc.
Tinh thần cầu tiến trong công việc.
Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các khối ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh,.. các khối ngành liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Không cần tìm kiếm khách hàng cá nhân, data nóng về liên tục hàng giờ
Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập thực tế từ 11.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng
Thử việc 1 - 2 tháng tùy kết quả công việc. Thử việc nhận 85% lương cứng + hoa hồng doanh số
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của nhà nước ngay sau khi kết thúc thử việc
Quà các ngày lễ trong năm 8/3, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết dương lịch, Tết âm lịch.
Lương, Thưởng lễ tết, các dịp lễ trong năm.
Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty
Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập thực tế từ 11.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng
Thử việc 1 - 2 tháng tùy kết quả công việc. Thử việc nhận 85% lương cứng + hoa hồng doanh số
Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của nhà nước ngay sau khi kết thúc thử việc
Quà các ngày lễ trong năm 8/3, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết dương lịch, Tết âm lịch.
Lương, Thưởng lễ tết, các dịp lễ trong năm.
Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI