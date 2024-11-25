Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Toà C số 22 Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Gọi điện tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty theo data có sẵn mà công ty cung cấp

Chăm sóc khách hàng trước và sau mua sản phẩm

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ Nữ 18-45 tuổi

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên telesales hoặc các vị trí khác liên quan đến sales / chăm sóc khách hàng.

Có laptop cá nhân trong thời gian thử việc (khi làm việc chính thức sẽ được cung cấp thiết bị máy tính đầy đủ)

Có thái độ tích cực, hoà đồng và trung thực.

Có trách nhiệm trong công việc.

Tinh thần cầu tiến trong công việc.

Ưu tiên tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các khối ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh,.. các khối ngành liên quan

Quyền Lợi

Không cần tìm kiếm khách hàng cá nhân, data nóng về liên tục hàng giờ

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn. Thu nhập thực tế từ 11.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng

Thử việc 1 - 2 tháng tùy kết quả công việc. Thử việc nhận 85% lương cứng + hoa hồng doanh số

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định của nhà nước ngay sau khi kết thúc thử việc

Quà các ngày lễ trong năm 8/3, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết dương lịch, Tết âm lịch.

Lương, Thưởng lễ tết, các dịp lễ trong năm.

Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

