Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 5 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ
- Tuyên Quang: Thị trấn Sơn Dương, Sơn Dương
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ.
Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp.
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Theo dõi, cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo kết quả công việc cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của công ty.
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.
Năng động, nhiệt tình, có khả năng thuyết phục.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng telesales, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MEDIA FBTQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI