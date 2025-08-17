Tuyển Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Cô Bắc, cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads,...) nhằm đạt mục tiêu về traffic, lead và doanh số.

Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu suất chiến dịch quảng cáo, đề xuất giải pháp cải thiện và tối ưu ngân sách.

Quản lý và phân bổ ngân sách quảng cáo hiệu quả, đảm bảo ROI tối ưu.

Phối hợp với team content, thiết kế để xây dựng nội dung quảng cáo thu hút, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

Cập nhật xu hướng Digital Marketing, đề xuất các chiến lược mới để nâng cao hiệu suất quảng cáo.

Báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ, đưa ra insight và kế hoạch cải thiện hiệu suất.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong ngành hàng cao cấp/trang sức

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực, cùng với các khoản phụ cấp nhưăn trưa, đi lại và các chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm thưởng doanh số, thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo chính sách Công ty.

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi như 14 ngày phép / năm + 2 ngày WFH/ tháng tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ, nhận quà tặng vào các dịp đặc biệt như Tết Nguyên Đán, Trung Thu, Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), sinh nhật, và các sự kiện nội bộ khác.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp thông qua các chương trình đào tạo chuyênmôn, kỹ năng mềm và quản lý; được tài trợ các khóa học nâng cao năng lực, với lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Chính sách mua hàng nội bộ dành riêng cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển

