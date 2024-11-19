Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà N6, Tầng 4, số 3, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Thiết kế các ấn phẩm phục vụ Brand Marketing. Hệ thống nhận diện thương hiệu
• Thiết kế Visual content cho Facebook, Website, Ecom.
• Thiết kế các ấn phẩm in ấn: Brochure, Leaflet, Banner, Standee, Backdrop, Profile, Poster cho các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi, layout sự kiện.
• Quản lý website công ty theo dõi và cập nhật, thực hiện các báo cáo liên quan
• Chụp và chỉnh sửa sản phẩm cho Website và E-com.
• Các công việc thiết kế khác khi được cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam-Nữ, từ 25 tuổi trở lên
•Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các trường đào tạo chuyên ngành Đồ họa và mỹ thuật. Sử dụng tốt các công cụ thiết kể đồ họa phổ biến hiện nay (Photoshop, Firework, Illustrator, Flash, Gif...)
• Kinh nghiệm làm việc 01 năm trở lên
• Sáng tạo, nhiệt tình & đam mê trong lĩnh vực truyền thông
• Có khả năng quản lý & sắp xếp công việc nhiều dự án trong cùng một thời điểm
• Thái độ hợp tác & sẵn sàng hỗ trợ những công việc liên quan
• Đảm bảo hoàn thành công việc được giao đúng thời gian yêu cầu và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
• Có trách nhiệm & tập trung trong công việc
• Ưu tiên ứng viên hiểu biết về quay chụp hình ảnh, dựng video tiktok.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của bộ luật Lao động hiện hành.
- Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực, trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp;
- Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đồng/ngày
- Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUANG MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 122, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

