Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng TVT làm việc tại Nam Định thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nam Định: - 42 Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng, Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Lập, phân tích đánh giá, đề xuất kế hoạch quản lý, kế hoạch bán hàng của Công ty;

- Xây dựng, quản lý kênh phân phối bán hàng;

- Thu thập thông tin, quản lý dữ khách hàng; phân loại khách hàng tiềm năng, thực hiện chiến dịch quảng cáo, marketing, thu hút khách hàng;

- Thu thập phản hồi từ khách hàng, ghi lại thông tin về xu hướng mua/thuê và tương tác với khác hàng;

- Trực tiếp tổ chức, điều phối công tác bán hàng;

- Chủ trì tham mưu về chính sách và phương án chăm sóc khách hàng

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng;

- Quản lý và theo dõi hợp đồng, các thủ tục chuyển nhượng;

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, đầu tư bất động sản,...

- Độ tuổi: Từ 26 tuổi trở lên

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn xúc tiến đầu tư, M&A dự án

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Trung Quốc/ Đài Loan;

Tại Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng TVT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận mức lương hợp lý, xứng đáng với năng lực ứng viên, đảm bảo cạnh tranh so với thị trường;

- Thời gian làm việc: 44h/tuần; từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7;

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

- Thưởng 30/4 & 1/5, thưởng 2/9, thưởng tết dương lịch, thưởng tết nguyên đán, thưởng sinh nhật công ty...;

- Du lịch, nghỉ mát; Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

- Tặng quà sinh nhật cho CBNV. Thưởng và Quà tặng 8/3 & 20/10 cho CBNV nữ;

- Chương trình Tết thiếu nhi 1-6, trung thu cho các cháu và gia đình, thưởng con CBCNV công ty đạt kết quả tốt trong học tập...;

- Thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ ...;

- Các chế độ khác theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Có cơ hội thăng tiến, được đào tạo phát triển nghề nghiệp, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng TVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin