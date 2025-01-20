Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B4 - 35 Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

Thực hiện tốt công tác đối ngoại, mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chủ động, sáng tạo trong công việc, đưa ra ý tưởng hợp lý.

Quản lý nguồn dữ liệu khách hàng, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của cá nhân.

Nắm vững các dự án, thị trường và quy trình, quy chế,...

Tiếp nhận chỉ đạo, chỉ tiêu kinh doanh từ Ban lãnh đạo, lên kế hoạch thực hiện cho Khối kinh doanh.

Các công việc khác được giao bởi người quản lý trực tiếp hoặc giám đốc.

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CD/ĐH

Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm làm sale hoặc am hiểu về bất động sản

Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề

Kỹ năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 70 triệu/tháng

Chế độ nghỉ dưỡng, team building hàng năm

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ,...

Thưởng theo kết quả hoạt động, kinh doanh của công ty, thưởng nóng khi hoàn thành xuất sắc công việc

Tham gia đầy đủ các phúc lợi, chế độ BHXH

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN HẰNG GROUP

