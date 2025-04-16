Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản NEWHOUSING làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - R3 - Royal City - 72A Nguyễn Trãi – Thanh Xuân - Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản là lợi thế.

Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản.

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt.

Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cần thận.

Công việc chỉ cần chăm sóc khách và bán hàng theo Dự án, nguồn Data công ty đã chạy quảng cáo và chia xuống sẵn cho Sale.

Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản NEWHOUSING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 4.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng (Deal theo năng lực).

4.000.000 – 10.000.000 VNĐ/tháng

Hoa hồng cạnh tranh, cao top đầu thị trường; lên đến 100.000.000 VNĐ/tháng.

100.000.000 VNĐ/tháng

Bữa trưa vui vẻ Thứ 2 hàng tuần.

Vinh danh nhân viên bán hàng xuất sắc hàng tháng.

Được tổ chức sinh nhật tháng.

Được đào tạo đầy đủ về dự án và cách tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Được hỗ trợ chi phí Marketing lên tới 100%.

Được h

ỗ trợ chi phí Marketing lên tới 100%.

Dự án phong phú, Quỹ căn đa dạng.

Quỹ độc quyền hot nhất thị trường.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, luôn có cơ hội thăng tiến.

Du lịch, Teambuilding, Year and Party...

Nghỉ lễ và nghỉ phép năm theo quy định của Nhà nước.

Thưởng lễ, tết theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ bất động sản NEWHOUSING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin