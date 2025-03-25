Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 200 Triệu

Mức lương 40 - 200 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 Hồng Tiến, Long Biên ...và 5 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 40 - 200 Triệu

Khảo sát nguồn nhà: Chủ động khảo sát và cập nhật thông tin về các nguồn nhà có sẵn của Công ty theo từng Quận tại ứng dụng Thiên Khôi (chủ động thời gian).

Tìm kiếm khách hàng: Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà. Công ty sẽ cung cấp đầy đủ công cụ và đào tạo để hỗ trợ quá trình tìm kiếm.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý và tư vấn đầu tư, xây dựng. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuẩn quy trình trong vòng 1 tuần).

Tham gia đào tạo: Tham gia các chương trình đào tạo hàng tuần, hàng tháng từ lý thuyết đến thực hành để nâng cao nghiệp vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp. (Có thể học online hoặc trực tiếp tại các trụ sở).

Phối hợp công việc: Làm việc chặt chẽ với Nhóm trưởng, Trưởng phòng để chốt giao dịch và hoàn tất thủ tục mua bán nhà

Với Mức Lương 40 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm: Công ty cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo, vì vậy ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu một cách cơ bản

Độ tuổi: Từ 23 tuổi trở lên.

Yêu cầu thiết bị: Có phương tiện đi lại, sử dụng máy tính là một lợi thế.

Tính cách: Kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến và mong muốn đột phá thu nhập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Hoa hồng từ 40 triệu đến 200 triệu mỗi thương vụ. Thu nhập trung bình từ 20 - 60 triệu/tháng.

Chốt giao dịch nhanh: Hoa hồng được chia ngay trong vòng 24 giờ sau khi giao dịch thành công.

Hỗ trợ Marketing: Hỗ trợ chi phí quảng cáo, đăng tin trên các trang web bất động sản hàng đầu.

Công cụ làm việc hiện đại: Sử dụng APP Thiên Khôi để tra cứu nguồn hàng nhanh chóng và chính xác nhất.

Tìm kiếm khách hàng dễ dàng: Được cấp quyền tham gia hơn 300 group Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Thời gian làm việc linh hoạt: Bạn có thể làm bán thời gian, thời gian làm việc hoàn toàn linh hoạt tùy theo nhu cầu.

Được hỗ trợ nhiệt tình: Đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách.

Chứng chỉ hành nghề: Được cấp chứng chỉ hành nghề Môi Giới BĐS khi cần.

Tham gia hoạt động ngoại khóa: Du xuân, đi du lịch trong và ngoài nước, team building, bóng đá và các hoạt động thể thao hàng tuần.

Hỗ trợ chi phí ăn uống: Hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê tại các trụ sở làm việc.

Mối quan hệ xã hội đẳng cấp: Hàng ngày sẽ được tiếp xúc và học hỏi từ những người giàu có, thành đạt, tạo cơ hội phát triển các mối quan hệ xã hội đẳng cấp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn như Nhóm trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

