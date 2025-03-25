Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 200 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 200 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Mức lương
40 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 126 Hồng Tiến, Long Biên ...và 5 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 40 - 200 Triệu

Khảo sát nguồn nhà: Chủ động khảo sát và cập nhật thông tin về các nguồn nhà có sẵn của Công ty theo từng Quận tại ứng dụng Thiên Khôi (chủ động thời gian).
Khảo sát nguồn nhà
Tìm kiếm khách hàng: Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà. Công ty sẽ cung cấp đầy đủ công cụ và đào tạo để hỗ trợ quá trình tìm kiếm.
Tìm kiếm khách hàng:
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm: Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm
Hỗ trợ khách hàng: Hỗ trợ khách hàng xem nhà, kiểm tra quy hoạch, pháp lý và tư vấn đầu tư, xây dựng. (Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo chuẩn quy trình trong vòng 1 tuần).
Hỗ trợ khách hàng:
Tham gia đào tạo: Tham gia các chương trình đào tạo hàng tuần, hàng tháng từ lý thuyết đến thực hành để nâng cao nghiệp vụ, hướng tới sự chuyên nghiệp. (Có thể học online hoặc trực tiếp tại các trụ sở).
Tham gia đào tạo
Phối hợp công việc: Làm việc chặt chẽ với Nhóm trưởng, Trưởng phòng để chốt giao dịch và hoàn tất thủ tục mua bán nhà
Phối hợp công việc:

Với Mức Lương 40 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm: Công ty cung cấp đầy đủ chương trình đào tạo, vì vậy ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu một cách cơ bản
Không yêu cầu kinh nghiệm
Độ tuổi: Từ 23 tuổi trở lên.
Độ tuổi
Yêu cầu thiết bị: Có phương tiện đi lại, sử dụng máy tính là một lợi thế.
Yêu cầu thiết bị
Tính cách: Kiên trì, ham học hỏi, cầu tiến và mong muốn đột phá thu nhập.
Tính cách:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Hoa hồng từ 40 triệu đến 200 triệu mỗi thương vụ. Thu nhập trung bình từ 20 - 60 triệu/tháng.
Thu nhập hấp dẫn:
Chốt giao dịch nhanh: Hoa hồng được chia ngay trong vòng 24 giờ sau khi giao dịch thành công.
Chốt giao dịch nhanh:
Hỗ trợ Marketing: Hỗ trợ chi phí quảng cáo, đăng tin trên các trang web bất động sản hàng đầu.
Hỗ trợ Marketing
Công cụ làm việc hiện đại: Sử dụng APP Thiên Khôi để tra cứu nguồn hàng nhanh chóng và chính xác nhất.
Công cụ làm việc hiện đại
Tìm kiếm khách hàng dễ dàng: Được cấp quyền tham gia hơn 300 group Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm khách hàng dễ dàng
Thời gian làm việc linh hoạt: Bạn có thể làm bán thời gian, thời gian làm việc hoàn toàn linh hoạt tùy theo nhu cầu.
Thời gian làm việc linh hoạt
Được hỗ trợ nhiệt tình: Đội nhóm hỗ trợ tận tình, sát sao, đảm bảo có giao dịch khi có khách.
Được hỗ trợ nhiệt tình:
Chứng chỉ hành nghề: Được cấp chứng chỉ hành nghề Môi Giới BĐS khi cần.
Chứng chỉ hành nghề:
Tham gia hoạt động ngoại khóa: Du xuân, đi du lịch trong và ngoài nước, team building, bóng đá và các hoạt động thể thao hàng tuần.
Tham gia hoạt động ngoại khóa:
Hỗ trợ chi phí ăn uống: Hỗ trợ chi phí ăn trưa, cà phê tại các trụ sở làm việc.
Hỗ trợ chi phí ăn uống
Mối quan hệ xã hội đẳng cấp: Hàng ngày sẽ được tiếp xúc và học hỏi từ những người giàu có, thành đạt, tạo cơ hội phát triển các mối quan hệ xã hội đẳng cấp.
Mối quan hệ xã hội đẳng cấp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn như Nhóm trưởng, Trưởng phòng, Giám đốc.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN KHÔI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 52 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

