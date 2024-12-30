Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên tư vấn tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 1

- 2 Tòa nhà 17T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Công việc chính: Nhập liệu từ hóa đơn đầu vào, đầu ra, lương, BHXH, TSCĐ, khai báo thông tin phân bổ chi phí trả trước.......
Hỗ trợ thực hiện các công việc kế toán thuế theo chuẩn mực kế toán, làm sổ sách kế toán
Hỗ trợ xử lý, sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Thời gian thực tập: 03 - 06 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, thủ bảy nghỉ cách tuần
Địa điểm làm việc: Tầng 2, toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; năm 4 trở lên hoặc đã tốt nghiệp
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc độc lập.
Làm được full-time.
Có laptop.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thực tập: 4.000.000 VND/ tháng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo trực tiếp để có kinh nghiệm từ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 42/40/2 Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

