Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên tư vấn tài chính Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ
- Hà Nội:
- Tầng 1
- 2 Tòa nhà 17T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Công việc chính: Nhập liệu từ hóa đơn đầu vào, đầu ra, lương, BHXH, TSCĐ, khai báo thông tin phân bổ chi phí trả trước.......
Hỗ trợ thực hiện các công việc kế toán thuế theo chuẩn mực kế toán, làm sổ sách kế toán
Hỗ trợ xử lý, sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Thời gian thực tập: 03 - 06 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, thủ bảy nghỉ cách tuần
Địa điểm làm việc: Tầng 2, toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc độc lập.
Làm được full-time.
Có laptop.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được đào tạo trực tiếp để có kinh nghiệm từ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ
