Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Đầu Tư Giang Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1 - 2 Tòa nhà 17T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Công việc chính: Nhập liệu từ hóa đơn đầu vào, đầu ra, lương, BHXH, TSCĐ, khai báo thông tin phân bổ chi phí trả trước.......

Hỗ trợ thực hiện các công việc kế toán thuế theo chuẩn mực kế toán, làm sổ sách kế toán

Hỗ trợ xử lý, sắp xếp lưu trữ chứng từ kế toán.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Thời gian thực tập: 03 - 06 tháng

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, thủ bảy nghỉ cách tuần

Địa điểm làm việc: Tầng 2, toà nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Là sinh viên đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; năm 4 trở lên hoặc đã tốt nghiệp

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chăm chỉ, nhiệt tình với công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Làm được full-time.

Có laptop.

Mức lương thực tập: 4.000.000 VND/ tháng

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được đào tạo trực tiếp để có kinh nghiệm từ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng

