Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: tầng 12, tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh., Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng là các chủ hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng, shop,....
Tư vấn gói dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng Sale hoặc FnB phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Dựa vào nguồn Data công ty hoặc leader cung cấp để tìm kiếm, sàn lọc thông tin của khách hàng
Gọi điện để tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm dịch vụ của công ty
Xây dựng và mở rộng các ví dụ như mối quan hệ với khách hàng để có thêm cơ hội bán hàng mới.
Chốt hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh, telesale, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng,...
Có Laptop cá nhân để làm việc
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt
Có kinh nghiệm trong mảng công nghệ, phần mềm, xuất khẩu, thương mại điện tử là một lợi thế
Làm việc Full-time từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 10 - 15 Triệu/tháng
Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tuỳ thuộc vào từng sản phẩm) + Thưởng
Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng
Thưởng 2tr cho nhân viên kinh doanh đạt đủ 24 demo offline mỗi tháng
Phụ cấp gửi xe hàng tháng
Thử việc full 100% lương
Tham gia BHXH full lương
15 ngày phép năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)
Teambuilding, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

