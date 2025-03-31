Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: tầng 12, tòa nhà Vietjet Plaza, 60A Trường Sơn, P2, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh., Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng là các chủ hộ kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng, shop,....

Tư vấn gói dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng Sale hoặc FnB phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Dựa vào nguồn Data công ty hoặc leader cung cấp để tìm kiếm, sàn lọc thông tin của khách hàng

Gọi điện để tư vấn và giải đáp thắc mắc về sản phẩm dịch vụ của công ty

Xây dựng và mở rộng các ví dụ như mối quan hệ với khách hàng để có thêm cơ hội bán hàng mới.

Chốt hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên kinh doanh, telesale, tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Có Laptop cá nhân để làm việc

Kỹ năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt

Có kinh nghiệm trong mảng công nghệ, phần mềm, xuất khẩu, thương mại điện tử là một lợi thế

Làm việc Full-time từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật)

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực từ 10 - 15 Triệu/tháng

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + % hoa hồng trên doanh thu (Tuỳ thuộc vào từng sản phẩm) + Thưởng

Thưởng 5tr cho nhân viên kinh doanh đạt số cao nhất trong tháng

Thưởng 2tr cho nhân viên kinh doanh đạt đủ 24 demo offline mỗi tháng

Phụ cấp gửi xe hàng tháng

Thử việc full 100% lương

Tham gia BHXH full lương

15 ngày phép năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng (3 tháng liên tiếp đạt KPI thăng tiến lên Leader)

Teambuilding, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

