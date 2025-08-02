Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Sinh Học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 224 KV2, Phường Cái Răng, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán phát sinh hằng ngày.

• Kiểm tra, hướng dẫn kế toán viên hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất và thương mại.

• Theo dõi công nợ, kho, tài sản cố định, chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

• Lập báo cáo thuế, BCTC, báo cáo quản trị định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

• Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế: giải trình số liệu, hồ sơ khi thanh tra – kiểm tra thuế.

• Hỗ trợ các công việc kế toán khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

• Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp trong lĩnh vực sản xuất – thương mại.

• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với cơ quan thuế và có kinh nghiệm tính giá thành sản xuất.

• Am hiểu quy định pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn, chứng từ.

• Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

• Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty CP Sinh Học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Mức lương thỏa thuận.

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

• Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Sinh Học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin