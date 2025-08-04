Tuyển Trình dược viên INOVA COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu

INOVA COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/08/2025
INOVA COMPANY LIMITED

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại INOVA COMPANY LIMITED

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1025/29A, CMT8, Phường Tân Sơn Nhất, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Bạn sẽ là cầu nối giữa thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Renoskin Korea và khách hàng, đảm nhận các nhiệm vụ:
- Tư vấn và chăm sóc khách hàng qua Zalo, Facebook, các nền tảng online.
- Tìm kiếm và phát triển đại lý, học viên, khách hàng Spa/Thẩm mỹ viện.
- Chăm sóc, hỗ trợ đại lý, khách hàng trong suốt quá trình hợp tác.
- Bán hàng qua điện thoại (telesale), tư vấn online qua Zalo, Facebook, chốt đơn và theo dõi đơn hàng.
- Hỗ trợ marketing: đăng bài sản phẩm, chương trình ưu đãi, truyền thông trên website, MXH...
- Tham gia các sự kiện, workshop, đào tạo sản phẩm & kỹ năng làm đẹp.
- Thực hiện các công việc văn phòng theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên (Phổ thông/Cao đẳng/Đại học).
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần yêu thích giao tiếp và kinh doanh.
- Ưu tiên: Có kiến thức về telesale, bán hàng online, ngành mỹ phẩm, spa, thẩm mỹ viện hoặc kinh nghiệm Trình dược viên.
- Biết kỹ thuật spa, chăm sóc da là lợi thế.

Tại INOVA COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 10 – 50 triệu/tháng: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng cao.
- Lương cao hơn cho ứng viên có kinh nghiệm sale, từng quản lý nhóm.
- Đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, telesale, kỹ thuật spa.
- Thưởng tháng 13, thưởng lễ/Tết, nghỉ phép năm
- Du lịch team building trong và ngoài nước.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, minh bạch – cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Được làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, đam mê và có định hướng lâu dài trong ngành làm đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại INOVA COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

INOVA COMPANY LIMITED

INOVA COMPANY LIMITED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

