Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C5 D’Capitale, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Quản lý, điều hành hoạt động của phòng Kinh Doanh.

Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh- Điều phối, quản lý hoạt động vận hành của phòng: phân công công việc, đảm bảo hoạt động vận hành của phòng được thực hiện hiệu quả, trôi chảy nhằm đảm bảo doanh thu đề ra.

Đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân viên sales, đồng thời tạo động lực cho các thành viên trong phòng đạt được mục tiêu cá nhân.

Tuyển dụng, đào tạo và quản lý, đánh giá đội ngũ nhân viên, tham gia xây dựng chính sách lương thưởng cho đội ngũ sales.

Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong Công ty để đạt mục tiêu kinh doanh.

Báo cáo với Ban lãnh đạo về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần.

Thực hiện các công việc và báo cáo theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đã có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên sâu/ thực tế ở vị trí Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành bất động sản hoặc đầu tư bất động sản.

Nhạy bén, nắm bắt tốt và am hiểu kiến thức thị trường bất động sản, các đối thủ cạnh tranh.

Có khả năng điều hành, tư duy xây dựng chiến lược kinh doanh, kiến thức về Marketing và tiếp thị bán hàng.

Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch tốt

Kỹ năng phân tích xử lý tình huống và ra quyết định

Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm

Có trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công việc, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định Pháp luật.

Thưởng KPI/ Thưởng doanh thu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Có các hoạt động teambuilding, được thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, team work…

Được thưởng các ngày Lễ tết, lương tháng 13 chế độ phép năm đầy đủ.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

