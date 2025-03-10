Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hậu Giang:

- Trung tâm Ngoại ngữ La Stars, Block C1, Chung cư Him Lam Chợ Lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng.
- Đặt lịch hẹn tư vấn với khách hàng.
- Tiếp đón, tư vấn và chốt khóa học.
- Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ chăm sóc, theo dõi quá trình học của học viên trước và sau khi đăng
ký khóa học.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ có độ tuổi từ 22 – 30 tuổi, ngoại hình và giọng nói tốt, thân thiện là một lợi thế.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, xã hội, ngoại ngữ.
- Yêu thích môi trường giáo dục và tương tác tốt với trẻ em.
- Giao tiếp Tiếng Anh khá trở lên là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm bán hàng tại các đơn vị về dịch vụ, giáo dịch, bảo hiểm, ngân hàng là một lợi
thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 30 triệu/tháng bao gồm Lương cứng + Thưởng nóng + Thưởng KPI + Hoa hồng
+ Các khoản phụ cấp theo chính sách của Công ty.
- Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động.
- Được đào tạo, làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
- Chế độ nghỉ lễ Tết, du lịch, các hoạt động team building theo chế độ hàng năm.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118 - 120 Đường B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 30 Triệu
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm