Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: - Trung tâm Ngoại ngữ La Stars, Block C1, Chung cư Him Lam Chợ Lớn, 491 Hậu Giang, Phường 11

- Tìm kiếm và thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng.

- Đặt lịch hẹn tư vấn với khách hàng.

- Tiếp đón, tư vấn và chốt khóa học.

- Tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ chăm sóc, theo dõi quá trình học của học viên trước và sau khi đăng

ký khóa học.

- Nam, nữ có độ tuổi từ 22 – 30 tuổi, ngoại hình và giọng nói tốt, thân thiện là một lợi thế.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành kinh tế, xã hội, ngoại ngữ.

- Yêu thích môi trường giáo dục và tương tác tốt với trẻ em.

- Giao tiếp Tiếng Anh khá trở lên là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm bán hàng tại các đơn vị về dịch vụ, giáo dịch, bảo hiểm, ngân hàng là một lợi

thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SAOLA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 30 triệu/tháng bao gồm Lương cứng + Thưởng nóng + Thưởng KPI + Hoa hồng

+ Các khoản phụ cấp theo chính sách của Công ty.

- Đóng BHXH, BHYT theo bộ luật lao động.

- Được đào tạo, làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

- Chế độ nghỉ lễ Tết, du lịch, các hoạt động team building theo chế độ hàng năm.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển cao.

