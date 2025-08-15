Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Decor Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Phát triển thị trường ngành rèm vải

Gặp gỡ, làm việc với khách hàng (có sẵn data)

Tư vấn, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN:

Nam/Nữ, dưới 40 tuổi

Hoạt ngôn, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Có thể đi công tác ngắn ngày khi cần

Tại Công ty TNHH Decor Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:

Lương cứng: Từ 7 triệu (có thể offer theo năng lực trong buổi phỏng vấn)

Thưởng theo KPI + doanh số + thưởng khác

Lương tháng 13

Thưởng các dịp lễ, Tết

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Decor Vạn Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.