Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Decor Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Decor Vạn Phúc
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Phát triển thị trường ngành rèm vải
Gặp gỡ, làm việc với khách hàng (có sẵn data)
Tư vấn, chăm sóc và duy trì mối quan hệ khách hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU ỨNG VIÊN:
Nam/Nữ, dưới 40 tuổi
Hoạt ngôn, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, chủ động trong công việc
Có thể đi công tác ngắn ngày khi cần
Tại Công ty TNHH Decor Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
CHẾ ĐỘ & PHÚC LỢI:
Lương cứng: Từ 7 triệu (có thể offer theo năng lực trong buổi phỏng vấn)
Thưởng theo KPI + doanh số + thưởng khác
Lương tháng 13
Thưởng các dịp lễ, Tết
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Decor Vạn Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
