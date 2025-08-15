Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CNK EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21/14A Hậu Giang, Phường 4, Tân Bình, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống hàng hóa. ( HỆ THỐNG CỦA CÔNG TY ). Giám sát vận chuyển hàng hóa, Theo dõi tiến độ vận chuyển: Giám sát và đảm bảo hàng hóa được giao đúng hạn, trong tình trạng tốt.

Theo dõi tiến độ, xử lý đơn hàng và sắp xếp giao hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh, Giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa hư hỏng, mất mát.

Làm việc với khách hàng và đối tác vận chuyển Chịu trách nhiệm các công việc liên quan.

Theo dõi và báo cáo tiến trình công việc theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan tiếng Trung.

Từ 25 tuổi trở lên (Ưu tiên đã có gia đình).

Nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung lưu loát.

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế.

Chăm chỉ, chịu khó, khả năng thích ứng tốt.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.

Linh hoạt và chủ động trong công việc .

Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CNK EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Từ 10.000.000 - 15.000.000 ( thỏa thuận theo năng lực).

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước.

Tăng lương theo hiệu quả công việc.

Thưởng dịp Lễ, Tết hàng năm theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI CNK EXPRESS

