Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hậu Giang: KCN Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Huyện Châu Thành A

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng máy công nghiệp

Định kỳ kiểm tra bảo trì máy theo kế hoạch được phân công

Lập đề xuất mua hàng, thay mới hoặc sửa lỗi của máy

Báo cáo các phát sinh kỹ thuật ngoài khả năng xử lý

Đảm bảo hệ thống máy công nghiệp luôn hoạt động tốt, an toàn.

Tham gia các hoạt động an ninh an toàn tại nhà máy chi nhánh phụ trách

Phối hợp nội bộ xử lý công việc theo nhiệm vụ được phân công

Báo cáo công việc định kỳ hàng tháng cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện, cơ khí,… các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật máy

Có kinh nghiệm bảo trì sửa chữa máy thực tế

Có kiến thức hệ thống về sửa chữa, nhận biết các lỗi trong lúc vận hành máy công nghiệp

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tinh thần chủ động trong công việc, hòa đồng, và có trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng phúc lợi theo chính sách công ty: thưởng tết, sinh nhật, các ngày lễ,…

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe hàng năm

Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp trực đêm

Team building và tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: tất niên, các bữa tiệc gắng kết,…

Đồng phục, công cụ phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin