Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company làm việc tại Hậu Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang: KCN Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Huyện Châu Thành A
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng máy công nghiệp
Định kỳ kiểm tra bảo trì máy theo kế hoạch được phân công
Lập đề xuất mua hàng, thay mới hoặc sửa lỗi của máy
Báo cáo các phát sinh kỹ thuật ngoài khả năng xử lý
Đảm bảo hệ thống máy công nghiệp luôn hoạt động tốt, an toàn.
Tham gia các hoạt động an ninh an toàn tại nhà máy chi nhánh phụ trách
Phối hợp nội bộ xử lý công việc theo nhiệm vụ được phân công
Báo cáo công việc định kỳ hàng tháng cho quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện, cơ khí,… các chuyên ngành liên quan đến kỹ thuật máy
Có kinh nghiệm bảo trì sửa chữa máy thực tế
Có kiến thức hệ thống về sửa chữa, nhận biết các lỗi trong lúc vận hành máy công nghiệp
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tinh thần chủ động trong công việc, hòa đồng, và có trách nhiệm cao
Có kinh nghiệm bảo trì sửa chữa máy thực tế
Có kiến thức hệ thống về sửa chữa, nhận biết các lỗi trong lúc vận hành máy công nghiệp
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tinh thần chủ động trong công việc, hòa đồng, và có trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng phúc lợi theo chính sách công ty: thưởng tết, sinh nhật, các ngày lễ,…
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe hàng năm
Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp trực đêm
Team building và tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: tất niên, các bữa tiệc gắng kết,…
Đồng phục, công cụ phục vụ cho công việc.
Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe hàng năm
Hỗ trợ cơm trưa, phụ cấp trực đêm
Team building và tham gia các hoạt động do công ty tổ chức: tất niên, các bữa tiệc gắng kết,…
Đồng phục, công cụ phục vụ cho công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI