Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
7 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Capi Edu, Tầng 3

- tòa A2

- chung cư Ecolife Capitol

- 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Lễ tân, đón tiếp khách hàng, đối tác;
- Tham mưu, đề xuất phương án CSKH, Tuyển sinh nhằm đạt được kế hoạch;
- Chủ động tìm kiếm, tiếp nhận, tư vấn, chăm sóc khách hàng, quản lý thông tin khách hàng để đạt chỉ tiêu tuyển sinh của điểm trường hoặc chỉ tiêu Công ty giao.
- Quản hồ sơ học sinh, thực hiện thủ tục nhập học; chăm sóc, giải đáp các nhu cầu của phụ huynh theo quy trình, quy định.
- Nhập, tính các khoản phí, quản trị sổ liên lạc điện tử theo phân quyền trên phần mềm, ứng dụng, Cổng thông tin TS – CSKK;
- Tham gia, hỗ trợ tham gia tổ chức sự kiện Nhà trường, Công ty và một số công tác hành chính khác.

Với Mức Lương 7 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, hành chính văn phòng;
- Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn;
- Đam mê công tác giáo dục; yêu thích và tận tâm với nghề nghiệp.
- Trung thực, trách nhiệm, ham học hỏi, mong muốn gắn bó lâu dài.
- Có năng khiếu về âm nhạc, múa, mỹ thuật, Tiếng Anh ... là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Capi Edu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo pháp luật lao động hiện hành.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTT khi ký hợp đồng lao động chính thức theo quy định của pháp luật.
- Thưởng đánh giá hiệu quả công việc (KPI) thông thường theo định kỳ tối đa 2 lần/năm, tổng thưởng đến 2 tháng thưởng/năm.
- Xét điều chỉnh lương: một năm một lần.
- Xét thưởng thâm niên theo năm học.
- Ăn trưa 01 bữa tại trường với các ngày làm việc trong tuần.
- Được phát đồng phục, thiết bị làm việc (theo vị trí).
- Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm: tối thiểu 01 lần/năm.
- Chế độ phúc lợi: Quà tặng các ngày lễ, tết, sinh nhật, thăm nom khi ốm đau, thai sản, ưu đãi học phí cho con.
- Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng do Công ty và/hoặc các đối tác, đơn vị đào tạo Công ty thuê/hợp tác.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, đoàn kết.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

