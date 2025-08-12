Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 9, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về lợi nhuận và doanh số của cửa hàng.

Triển khai tất cả các chính sách và quy trình vận hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.

Đạt và vượt chỉ tiêu doanh số thông qua hoạt động cửa hàng và cách giới thiệu sản phẩm hiệu quả.

Kiểm soát chi phí của cửa hàng, bao gồm nhân sự, vật tư và dịch vụ.

Giám sát hoạt động và diện mạo của cửa hàng (mở cửa, đóng cửa, an ninh, vệ sinh, trưng bày, kiểm kê), đảm bảo việc bảo trì cơ sở vật chất và trình bày cửa hàng tuân theo tiêu chuẩn thương hiệu.

Quản lý trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng, cung cấp trải nghiệm lái thử và dịch vụ khách hàng cho khách ghé thăm/cửa hàng.

Xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Phân tích dữ liệu để cải thiện doanh số và trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.

Phối hợp với đội ngũ tiếp thị để thực hiện các hoạt động tiếp thị tại cửa hàng.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đảm bảo các vị trí được lấp đầy kịp thời và luôn làm việc theo tiêu chuẩn của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương tự (Ưu tiên ứng viên từ FPT Shop, Điện Máy Xanh, TGDD, Cao Phong, Nguyễn Kim,...)

Kinh nghiệm trong ngành công nghệ cao, hàng tiêu dùng hoặc ô tô là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng.

Kỹ năng tổ chức và vận hành

Có kinh nghiệm quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn

Hỗ trợ một bữa cơm/ngày theo chính sách công ty

Bảo hiểm Sức khỏe Quân Đội (MIC)

Bảo hiểm Xã hội

Giảm giá khi mua sản phẩm Dat Bike.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin