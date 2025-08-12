Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
- Hà Nội: Quận 9, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm về lợi nhuận và doanh số của cửa hàng.
Triển khai tất cả các chính sách và quy trình vận hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh.
Đạt và vượt chỉ tiêu doanh số thông qua hoạt động cửa hàng và cách giới thiệu sản phẩm hiệu quả.
Kiểm soát chi phí của cửa hàng, bao gồm nhân sự, vật tư và dịch vụ.
Giám sát hoạt động và diện mạo của cửa hàng (mở cửa, đóng cửa, an ninh, vệ sinh, trưng bày, kiểm kê), đảm bảo việc bảo trì cơ sở vật chất và trình bày cửa hàng tuân theo tiêu chuẩn thương hiệu.
Quản lý trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng, cung cấp trải nghiệm lái thử và dịch vụ khách hàng cho khách ghé thăm/cửa hàng.
Xử lý các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Phân tích dữ liệu để cải thiện doanh số và trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.
Phối hợp với đội ngũ tiếp thị để thực hiện các hoạt động tiếp thị tại cửa hàng.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, đảm bảo các vị trí được lấp đầy kịp thời và luôn làm việc theo tiêu chuẩn của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm trong ngành công nghệ cao, hàng tiêu dùng hoặc ô tô là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng.
Kỹ năng tổ chức và vận hành
Có kinh nghiệm quản lý.
Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ một bữa cơm/ngày theo chính sách công ty
Bảo hiểm Sức khỏe Quân Đội (MIC)
Bảo hiểm Xã hội
Giảm giá khi mua sản phẩm Dat Bike.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI