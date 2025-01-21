Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tân Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tân Thời Đại
- Hà Nội: Khu B, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn trực tiếp cho Phụ huynh/ học sinh về lộ trình du học săn học bổng, các khoá học khác nhau
- Tìm hiểu và nắm bắt quy trình, nội dung tư vấn du học các nước theo định hướng quản lý
- Liên lạc, trao đổi trực tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đại diện tuyển sinh/ đối tác nước ngoài
- Hỗ trợ học sinh trong việc lập mục tiêu và kế hoạch học tập cá nhân.
- Tư vấn vấn chuẩn bị vào Đại học (chọn nghành, trường, chuẩn bị hồ sơ, viết thư giới thiệu…)
- Follow và chốt data du học, camp... được giao
- Tham gia các hoạt động tuyển sinh: webinar, sự kiện, student meeting
- Báo cáo hoạt động tuyển sinh do mình phụ trách
- Phối hợp, hỗ trợ với phòng MKT trong các hoạt động quảng bá hình ảnh dịch vụ của Trung tâm
- Giải quyết các thắc mắc của phụ huynh và học sinh để đảm bảo sự hài lòng của PH và HS về Chương trình
- Hỗ trợ quá trình học tiếng, phát triển của HS để đảm bảo tối đa tỷ lệ HS đạt mục tiêu du học thành công
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý và BLĐ
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Tân Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì
