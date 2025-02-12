Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Công Nghệ Trẻ Teky
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Tiếp nhận, xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ các hoạt động, chiến dịch Marketing để chuyển đổi thành khách hàng.
- Thực hiện cuộc gọi giới thiệu và tư vấn trực tiếp. .
- Thuyết phục khách hàng là các phụ huynh đăng ký trải nghiệm và ghi danh các sản phẩm, khóa học công nghệ dành cho trẻ em của Công ty.
- Chăm sóc và tư vấn tái tục cho các phụ huynh đang sử dụng dịch vụ.
- Tham gia các hoạt động sự kiện, hội thảo nhằm giới thiệu khóa học cho phụ huynh mới và chăm sóc phụ huynh/ học viên đang học
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
- Thời gian làm việc: 44h/tuần. Nghỉ thứ 2 và sáng thứ 3. Làm việc từ chiều thứ 3 - Chủ nhật, Ca linh hoạt ( 09h - 18h và 13h - 21h, không bắt buộc làm ca tối)
Quyền lợi:
- Lương cứng (7,000,000đ – 12,000,000đ/tháng, thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp năng lực theo hệ số K (500,000 đ – 6,000,000đ/tháng) + Phụ cấp năng suất (1.000.000đ/tháng) + % hoa hồng + Thưởng thành tích kinh doanh. Thu nhập trung bình lên tới 20 – 30 triệu/tháng.
- Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức. Phụ cấp năng lực được đánh giá lại sau 02 tháng/lần.
- Thử việc 02 tháng hưởng 100% mức lương chính thức.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
