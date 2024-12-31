Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy
- Hà Nội: Phố Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Trực tiếp tư vấn và hỗ trợ phụ huynh học sinh, học sinh quan tâm đến chương trình của Nhà trường: Tư vấn chương trình học, định hướng giáo dục phù hợp với học sinh; Giải đáp các thắc mắc về quy trình tuyển sinh, học phí, và chính sách hỗ trợ; Gặp gỡ trực tiếp hoặc tư vấn qua điện thoại, email, mạng xã hội…
• Tham gia xây dựng và triển khai công tác tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch của Nhà Trường.
• Quản lý hồ sơ tuyển sinh: Thu thập và kiểm tra hồ sơ học sinh, đảm bảo đủ các giấy tờ cần thiết; Theo dõi tiến trình tuyển sinh từ lúc đăng ký đến khi học sinh nhập học; Phụ trách nhập liệu, tổng hợp báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.
• Tổ chức sự kiện và hoạt động tuyển sinh: Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội thảo, ngày hội tuyển sinh, hoặc hoạt động quảng bá; Giao lưu, tư vấn tại các trường học hoặc sự kiện cộng đồng để tìm kiếm học sinh tiềm năng; Tham gia hỗ trợ các sự kiện, các hoạt động tư vấn phục vụ tuyển sinh, hoặc các hoạt động khác của Nhà trường.
• Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
• Trực tiếp tham gia công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ với các trường, đối tác liên kết.
