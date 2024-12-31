Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Trực tiếp tư vấn và hỗ trợ phụ huynh học sinh, học sinh quan tâm đến chương trình của Nhà trường: Tư vấn chương trình học, định hướng giáo dục phù hợp với học sinh; Giải đáp các thắc mắc về quy trình tuyển sinh, học phí, và chính sách hỗ trợ; Gặp gỡ trực tiếp hoặc tư vấn qua điện thoại, email, mạng xã hội…
• Tham gia xây dựng và triển khai công tác tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch của Nhà Trường.
• Quản lý hồ sơ tuyển sinh: Thu thập và kiểm tra hồ sơ học sinh, đảm bảo đủ các giấy tờ cần thiết; Theo dõi tiến trình tuyển sinh từ lúc đăng ký đến khi học sinh nhập học; Phụ trách nhập liệu, tổng hợp báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh.
• Tổ chức sự kiện và hoạt động tuyển sinh: Hỗ trợ lên kế hoạch và tổ chức các buổi hội thảo, ngày hội tuyển sinh, hoặc hoạt động quảng bá; Giao lưu, tư vấn tại các trường học hoặc sự kiện cộng đồng để tìm kiếm học sinh tiềm năng; Tham gia hỗ trợ các sự kiện, các hoạt động tư vấn phục vụ tuyển sinh, hoặc các hoạt động khác của Nhà trường.
• Báo cáo công việc và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.
• Trực tiếp tham gia công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ với các trường, đối tác liên kết.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Tại Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất