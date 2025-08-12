Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Mức lương 9 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 123, ngõ 85 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Tập hợp hoá đơn mua vào, bán ra, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ. Hạch toán vào phần mềm kịp thời đầy đủ, chính xác theo tài khoản, khoản mục theo quy định của chuẩn mực kế toán và quy định của cơ quan thuế. Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng.

Giao dịch, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế

Xuất hoá đơn GTGT và nộp tờ khai GTGT, TNCN hàng quý

Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, rà soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên

Lên kế hoạch thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng năm nộp ngân sách

Cân đối doanh thu chi phí lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Hoàn thiện chứng từ, sổ sách hàng năm

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BGĐ Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, từ 23 tuổi trở lên. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

Có ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực

Chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 9-14tr ( thỏa thuận tùy thuộc vào kỹ năng, kinh nghiệm)

Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí theo quy định của công ty.

Được hưởng chế độ BHXH, chế độ Phép năm ngay khi hết thời gian thử việc.

Đầy đủ chế độ: Sinh nhật; Du xuân; Du lịch hàng năm; Thế thao; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ….

Các chế độ lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty, Nhà nước.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30, nghỉ 2 thứ 7/ tháng và chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt

