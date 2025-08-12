Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt
- Hà Nội: Số 123, ngõ 85 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
Tập hợp hoá đơn mua vào, bán ra, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ. Hạch toán vào phần mềm kịp thời đầy đủ, chính xác theo tài khoản, khoản mục theo quy định của chuẩn mực kế toán và quy định của cơ quan thuế. Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng.
Giao dịch, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế
Xuất hoá đơn GTGT và nộp tờ khai GTGT, TNCN hàng quý
Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, rà soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên
Lên kế hoạch thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng năm nộp ngân sách
Cân đối doanh thu chi phí lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN năm theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Hoàn thiện chứng từ, sổ sách hàng năm
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của BGĐ Công ty.
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
Chịu được áp lực công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa, công tác phí theo quy định của công ty.
Được hưởng chế độ BHXH, chế độ Phép năm ngay khi hết thời gian thử việc.
Đầy đủ chế độ: Sinh nhật; Du xuân; Du lịch hàng năm; Thế thao; Đào tạo nâng cao nghiệp vụ….
Các chế độ lễ, tết và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty, Nhà nước.
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30, nghỉ 2 thứ 7/ tháng và chủ nhật hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Năm Sao Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI