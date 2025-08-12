Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Lên kế hoạch thanh toán theo tuần, tháng

Nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra hồ sơ đúng đủ theo thứ tự quy định, ghi nhận ngày thanh toán làm căn cứ lên lịch thanh toán thực tế

Kiểm tra các bút toán kế toán hạch toán trên phần mềm

Hạch toán sao kê ngân hàng và công nợ tương ứng với sổ thanh toán

Kiểm tra và rà soát hồ sơ lưu

Tương tác với nhà cung cấp và phòng mua hàng về lịch thanh toán của các nhà cung cấp

Kiểm tra và xác nhận tiền về đúng, đủ qua mail cho các bộ phận

Hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản cho hoạt động của doanh nghiệp.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ và ngân hàng để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch tài chính

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,….hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy chế, quy định và quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Excel; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, Fast, phần mềm quản lý của Công ty. Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP là một lợi thế

Hòa đồng, nhanh nhẹn, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ (hoạt động chuỗi) là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-14M (thương lượng theo năng lực)

Review lương 6 tháng – 1 năm tùy theo năng lực và quy định của công ty

Làm việc tại Hệ thống bán lẻ kính mắt số 1 Việt Nam với hơn 60 Cửa hàng trên toàn quốc

Hệ thống đào tạo E - Learning với hơn 500 khóa học đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ mà công ty tổ chức

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Cơ hội liên tục học hỏi, tham gia các khóa đào tạo, thăng tiến cao trong công việc cùng với sự phát triển nhanh của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, du xuân cùng công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, thưởng lễ tết theo Luật lao động

12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI

