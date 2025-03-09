Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh BeeSchool làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại BeeSchool
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- D1
- BT4 khu đô thị Việt Hưng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học.
Hỗ trợ học viên tới kiểm tra và xếp lớp phù hợp
Báo cáo với quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng
Tham gia các hoạt động chung tại trung tâm và các công việc khác được phân công.
Thời gian làm việc: Từ 14h - 21h
Địa điểm: D1-BT4 kđt Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên hoặc mới tốt nghiệp... Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng, telesales....
Giao tiếp tốt với khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại
Biết đặt mục tiêu và hoàn thành mục tiêu
Thân thiện, chủ động và ham học hỏi
Tại BeeSchool Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, minh bạch và công bằng.
Được đào tạo kỹ năng trong quá trình công tác
Lương thưởng cạnh tranh, tương xứng năng lực (bằng cấp ko quyết định lương thưởng)
Đóng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BeeSchool
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
