Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh BeeSchool làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các khóa học.

Hỗ trợ học viên tới kiểm tra và xếp lớp phù hợp

Báo cáo với quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Tham gia các hoạt động chung tại trung tâm và các công việc khác được phân công.

Thời gian làm việc: Từ 14h - 21h

Địa điểm: D1-BT4 kđt Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội

Chấp nhận sinh viên hoặc mới tốt nghiệp... Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc khách hàng, telesales....

Giao tiếp tốt với khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại

Biết đặt mục tiêu và hoàn thành mục tiêu

Thân thiện, chủ động và ham học hỏi

Tại BeeSchool Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, minh bạch và công bằng.

Được đào tạo kỹ năng trong quá trình công tác

Lương thưởng cạnh tranh, tương xứng năng lực (bằng cấp ko quyết định lương thưởng)

Đóng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

