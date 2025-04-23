Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 19 K2 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn giới thiệu các chương trình đào tạo tới khách hàng
Chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng
Tham gia tổ chức hội thảo, sự kiện tuyển sinh
Nỗ lực đạt doanh số và mở rộng mạng lưới khách hàng
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành QTKD, Ngoại ngữ, Marketing, Du lịch…
Có khả năng giao tiếp tốt trước cá nhân và tập thể
Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt
Kỷ năng vi tính văn phòng: sử dụng thành thạo Microsoft word, Microsoft excel
Có khả năng chỉ huy, tổ chức và lãnh đạo nhóm
Có khả năng sắp xếp và bao quát công việc
Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ tốt
Nhiệt tình, chăm chỉ, thân thiện, hoà đồng và năng động.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội được làm việc ổn định, lâu dài.
Lương, thưởng tháng, thưởng lễ Tết, phụ cấp tiền ăn hàng tháng.
Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Nghỉ lễ, nghỉ phép, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm...
Được trang bị đồng phục
Bản thân và người thân trong gia đình sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty khi tham gia các khoá học Tiếng Anh trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và một số chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty.
Có cơ hội để khẳng định bản thân, mức thu nhập cạnh tranh, tuỳ theo năng lực.
Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và đầy tiềm năng phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO
