Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 19 K2 Trương Văn Bang, P.7, Tp. Vũng Tàu, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn giới thiệu các chương trình đào tạo tới khách hàng

Chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng

Tham gia tổ chức hội thảo, sự kiện tuyển sinh

Nỗ lực đạt doanh số và mở rộng mạng lưới khách hàng

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành QTKD, Ngoại ngữ, Marketing, Du lịch…

Có khả năng giao tiếp tốt trước cá nhân và tập thể

Khả năng tiếng Anh giao tiếp tốt

Kỷ năng vi tính văn phòng: sử dụng thành thạo Microsoft word, Microsoft excel

Có khả năng chỉ huy, tổ chức và lãnh đạo nhóm

Có khả năng sắp xếp và bao quát công việc

Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ tốt

Nhiệt tình, chăm chỉ, thân thiện, hoà đồng và năng động.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được làm việc ổn định, lâu dài.

Lương, thưởng tháng, thưởng lễ Tết, phụ cấp tiền ăn hàng tháng.

Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Nghỉ lễ, nghỉ phép, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm...

Được trang bị đồng phục

Bản thân và người thân trong gia đình sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt của công ty khi tham gia các khoá học Tiếng Anh trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp và một số chế độ ưu đãi khác theo quy định của công ty.

Có cơ hội để khẳng định bản thân, mức thu nhập cạnh tranh, tuỳ theo năng lực.

Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và đầy tiềm năng phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO

