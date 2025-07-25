Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH SG STAR LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 5 - TTM Building, Số 309 Bạch Đằng, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động khai thác khách hàng tiềm năng;

Nghiên cứu, tìm kiếm, chăm sóc khách hàng về thông tin các sản phầm Bất động sản của Công ty;

Trực tiếp giới thiệu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn thông tin sản phẩm cho khách hàng hướng dẫn khách hàng tham quan dự án;

Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng;

Chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Quản lý nhóm, tối thiểu 3 nhân sự.

Giám sát, theo dõi quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh của nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời.

Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê công việc & có kinh nghiệm làm quản lý đội nhóm

• Nếu bạn có đội nhóm đi cùng sẽ là một lợi thế vô cùng lớn

• Khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch, quản lý, phân công công việc.

• Có kỹ năng thuyết trình tốt, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

• Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SG STAR LAND Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản + Thưởng nóng + Hoa hồng + chế độ chính sách HẤP DẪN

• Tham gia bán hàng với các sản phẩm pháp lý chuẩn chỉnh, hoa hồng cực nhanh

• Cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức bán hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ chính sách Marketing.

• Lộ trình thăng tiến rõ ràng

• Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe, du lịch, ...

• Công ty hỗ trợ chi phí Site-tour và các hoạt động hỗ trợ khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SG STAR LAND

