Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 309/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

• Đón tiếp khách mời với thái độ lịch sự, thân thiện và chuyên nghiệp.

• Thực hiện phục vụ món ăn, thức uống theo đúng quy trình (theo từng giai đoạn của bữa tiệc). Đáp ứng các yêu cầu của khách một cách nhanh chóng và hiệu quả.

• Hỗ trợ trong việc điều phối các hoạt động trong tiệc.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 18 – 35 tuổi.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn. Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực trong giờ cao điểm.

Có thể làm việc theo ca và ngày lễ.

Phù hợp văn hoá Công ty: Chính trực, tận tâm, trách nhiệm, lễ phép.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ dấu mộc công ty để sinh viên hoàn thành kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển

