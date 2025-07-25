Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18
Ngày đăng tuyển: 25/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18

Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 309/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

• Đón tiếp khách mời với thái độ lịch sự, thân thiện và chuyên nghiệp.
• Thực hiện phục vụ món ăn, thức uống theo đúng quy trình (theo từng giai đoạn của bữa tiệc). Đáp ứng các yêu cầu của khách một cách nhanh chóng và hiệu quả.
• Hỗ trợ trong việc điều phối các hoạt động trong tiệc.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 – 35 tuổi.
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn. Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực trong giờ cao điểm.
Có thể làm việc theo ca và ngày lễ.
Phù hợp văn hoá Công ty: Chính trực, tận tâm, trách nhiệm, lễ phép.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18 Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ dấu mộc công ty để sinh viên hoàn thành kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18

CÔNG TY CỔ PHẦN JK 18

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 177 Phan Chu Trinh, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

