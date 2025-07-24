Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Số 136 đường số 7 KDC Cityland, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

- Hỗ trợ dịch tài liệu, dạy tiếng Hàn, luyện phỏng vấn.

- Hỗ trợ chuẩn bị giáo trình và tài liệu liên quan đến lớp học.

- Hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy.

- Thực tập tối thiểu 03 tháng.

- Tốt nghiệp các ngành liên quan: Ngôn ngữ Hàn, Hàn Quốc học,... hoặc có chứng chỉ tiếng Hàn.

- Có mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training kỹ năng giảng dạy, dịch thuật, soạn đề,...

- Phụ cấp lương.

- Cung cấp dấu mộc và tài liệu làm báo cáo.

- Được dạy part-time cho các khóa học tại trung tâm nếu thực hành tốt (có lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

