Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: Số 136 đường số 7 KDC Cityland, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ dịch tài liệu, dạy tiếng Hàn, luyện phỏng vấn.
- Hỗ trợ chuẩn bị giáo trình và tài liệu liên quan đến lớp học.
- Hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thực tập tối thiểu 03 tháng.
- Tốt nghiệp các ngành liên quan: Ngôn ngữ Hàn, Hàn Quốc học,... hoặc có chứng chỉ tiếng Hàn.
- Có mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được training kỹ năng giảng dạy, dịch thuật, soạn đề,...
- Phụ cấp lương.
- Cung cấp dấu mộc và tài liệu làm báo cáo.
- Được dạy part-time cho các khóa học tại trung tâm nếu thực hành tốt (có lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 28/15 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

