Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ rà soát tài liệu bán, in, trình ký, lưu trữ thủ tục, tài liệu giao dịch bán.

- Hỗ trợ rà soát hồ sơ KH ký thủ tục giao dịch, trả nội bộ và trả KH

- Kết nối các Chuyên viên Quản trị giao dịch Hà Nội và Quảng Ninh để thực hiện các vấn đề Nội bộ phòng và gửi thông báo cho KH.

- Hỗ trợ thực hiện thủ tục hồ sơ làm Sổ sở hữu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn

- Bằng cấp: Ưu tiên tốt nghiệp các ngành: Luật, Ngoại Thương, Thương Mại, Ngoại ngữ chuyên ban kinh tế, thương mại, quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính.

- Nghiệp vụ liên quan: Bất động sản, Quản lý kinh doanh BĐS; Quản lý sàn giao dịch BĐS; Quản lý Công ty môi giới BĐS; Quản lý Giao dịch BĐS; Quản lý Thủ tục hồ sơ bán và sau bán; Quản lý Công nợ các dự án.

2. Kinh nghiệm

- Chấp nhận chưa có kinh nghiệm, sinh viên từ năm thứ 3 trở lên hoặc sắp tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

3. Kỹ năng chuyên môn

- Sử dụng thành thạo vi tính: Word, Excel, Powerpoint

- Ưu tiên tiếng Anh thành thạo

4. Kỹ năng mềm

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy định của Công ty, chủ động trong công việc.

- Khả năng viết soạn văn bản thủ tục nhanh, chuẩn xác, rõ ràng.

5. Các phẩm chất khác

Chuyên cần, trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Tập đoàn lớn với cơ hội thăng tiến

- Hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm Sức khỏe Bảo Việt

- Được tham gia vào các chương trình đào tạo phát triển bản thân

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HẠ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.