Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION
- Hà Nội: Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện quy trình mua hàng từ nhận yêu cầu báo giá, tìm kiếm nhà cung cấp đến đàm phán, ký kết hợp đồng và cho hàng về kho
Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp mới tiềm năng (trong nước và nước ngoài)
Theo dõi và kiểm soát chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng của nhà cung cấp
Phối hợp với các bộ phận liên quan như kho, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng
Phân tích thị trường và xu hướng giá cả để đưa ra các đề xuất mua hàng hiệu quả
Thực hiện nghiệp vụ XNK
Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến mua hàng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực công việc cao
Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi, thăng tiến vị trí theo năng lực
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Được thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của Công ty
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION
