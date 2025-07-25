Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện quy trình mua hàng từ nhận yêu cầu báo giá, tìm kiếm nhà cung cấp đến đàm phán, ký kết hợp đồng và cho hàng về kho

Quản lý và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện có

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp mới tiềm năng (trong nước và nước ngoài)

Theo dõi và kiểm soát chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng của nhà cung cấp

Phối hợp với các bộ phận liên quan như kho, kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng

Phân tích thị trường và xu hướng giá cả để đưa ra các đề xuất mua hàng hiệu quả

Thực hiện nghiệp vụ XNK

Hỗ trợ các công việc hành chính, văn phòng liên quan đến mua hàng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên > 2 năm kinh nghiệm và/hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn

Thành thạo các kỹ năng Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực công việc cao

Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực, thực hiện đánh giá 2 lần/năm

Cơ hội học hỏi, thăng tiến vị trí theo năng lực

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Được thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của Công ty

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin